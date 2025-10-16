Who is Chhoti Kumari: कौन हैं बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी? जो खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को देंगी सियासी टक्कर

Advertisement
Who is Chhoti Kumari: छपरा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. राजद ने यहां से भोजपुरी सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, बीजेपी ने उनके मुकाबले में छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है.

बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को देंगी टक्कर
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार छपरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां दो महिला उम्मीदवार आमने-सामने होंगी. राजद ने भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया है. वहीं, बीजेपी ने स्थानीय नेता छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है. दो महिला प्रत्याशियों के आने की वजह से इस बार छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. चलिए जानते हैं कि कौन हैं बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी, जो खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को सियासी टक्कर देंगी.

कौन हैं छोटी कुमारी? 
छोटी कुमारी एक स्थानीय नेता हैं. वह वर्तमान में बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष हैं. छोटी कुमारी की पहचान एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है. बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के वर्तमान विधायक सी. एन. गुप्ता का टिकट काटा है.

खेसारी लाल यादव भी छपरा के रहने वाले
भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा के रहने वाले हैं. उनका जन्मस्थान छपरा ही है, इसलिए इस विधानसभा सीट पर दो स्थानीय का चुनावी मुलाबला बेहद दिलचस्प और रोचक बना रहा है, क्योंकि जहां खेसारी की सिनेमाई लोकप्रियता का इस चुनाव में सियासी टेस्ट होगा. वहीं, बीजेपी की छोटी कुमारी का भी सियासी परीक्षा होगी.

बीजेपी ने जीता था पिछला चुनाव
बता दें कि साल 2020 के चुनाव में छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉ. सीएन गुप्ता को 75,710 वोट मिले थे. जबकि, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रणधीर कुमार सिंह को 68,939 वोट मिले थे.

