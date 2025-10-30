Advertisement
तेजस्वी ने छपरा से खेसारी लाल यादव पर क्यों लगाया दांव? समझिए सियासी गणित

Khesari Chhapra Constituency: बिहार चुनाव में इस बार छपरा विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं. राजद ने यहां से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले पार्टी जॉइन की थी. वहीं, बीजेपी ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है. 

Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट हॉट बन गई. इस सीट की चर्चा पूरे देश में होने लगी. इसकी वजह है कि राजद ने इस बार यहां से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है. इसकी पूरी सियासी पटकथा राजद नेता तेजस्वी यादव ने खुद लिखी है. तेजस्वी यादव छपरा विधानसभा सीट को हरहाल में जीतना चाहते हैं. बस उनको एक बेहतरीन चेहरे की तलाश थी, जो खेसारी लाल यादव पर आकर खत्म हुई. हालांकि, खेसारी लाल यादव से पहले उनकी पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन कुछ कागजात में दिक्कत होने की वजह से वह नहीं लड़ सकती, फिर तेजस्वी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से उतार दिया.

दरअसल, छपरा विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है. हालांकि, परिसीमन से पहले यह क्षेत्र राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी प्रभाव क्षेत्र रहा था. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 के बाद से छपरा सीट पर या तो जदयू या बीजेपी का कब्जा रहा है, जो एनडीए (NDA) के दबदबे को दिखाता है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सी.एन. गुप्ता ने यहां जीत हासिल की थी.

ध्यान दीजिएगा कि सारण जिले में स्थित छपरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार मौजूदा विधायक सी.एन. गुप्ता की जगह एक नया चेहरा छोटी कुमारी को टिकट दिया है. छोटी कुमारी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. छपरा का यह मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि बीजेपी और राजद दोनों के लिए एक चुनावी रणक्षेत्र बन गया है.

चलिए अब समझते हैं कि खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से ही क्यों उतारा गया. छपरा में इस बार का मुकाबला किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्ट्रर खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है. खेसारी लाल यादव की स्टार अपील और बड़ी संख्या में युवा फैन फॉलोइंग को भुनाने की यह राजद की सोची-समझी रणनीति हो सकती है.

