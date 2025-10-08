रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली

Bihar Crime News: सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के समसुद्दीनपुर गांव में मंगलवार की देर शाम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मनोज राय (पिता – बीरबल राय) के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों ने घायल अवस्था में मनोज राय को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मनोज राय को गांव के ही एक युवक ने सीने में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और परिजन मौके पर पहुंचे. परिजन घायल को पहले रिविलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मनोज राय को मृत घोषित कर दिया.

मृतक के बेटे ने बताया कि रोजाना की तरह उनके पिता मंगलवार की शाम घर से बाहर निकले थे. कुछ देर बाद सूचना मिली कि वे सड़क किनारे खून से लथपथ पड़े हैं. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तो देखा कि मनोज राय के सीने में गोली लगी है. आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दिन में मनोज राय और एक युवक के बीच शराब पीने के लिए पैसे को लेकर विवाद हुआ था. बताया गया कि मनोज राय ने आरोपी युवक से ₹20 की मांग की थी, जिस पर दोनों में कहासुनी और हाथापाई हो गई. उसी रंजिश में शाम को आरोपी युवक ने मनोज राय को गोली मार दी. घटना की पुष्टि करते हुए रिविलगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि पैसे के लेनदेन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस आरोपित की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है.

इनपुट: राकेश कुमार सिंह

