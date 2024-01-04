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एक पति, तीन पत्नियां और उलझा रिश्ता: बिहार के इस युवक की कहानी जान चौंक जाएंगे आप

Saran Latest News: सोशल मीडिया से शुरू हुआ दूसरा रिश्ता मामले में दूसरा नाम सीवान जिले के गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव की रहने वाली रेखा देवी का सामने आया है. रेखा देवी पहले से विधवा थीं. बताया जाता है कि उनके पति गोबिंद बांसफोड़ की कुछ वर्ष पूर्व तालाब में डूबने से मौत हो गई थी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:10 AM IST
एक पति, तीन पत्नियां और उलझा रिश्ता: बिहार के इस युवक की कहानी जान चौंक जाएंगे आप
Image Credit: तीन शादियां, तीन परिवार और इंसाफ की जंग (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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