यही वजह है कि यह मामला साधारण पारिवारिक विवाद से आगे बढ़कर इलाके का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है. पहली शादी से शुरू हुई कहानी जानकारी के अनुसार, मशरक थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी करण बांसफोड़ की पहली शादी वर्ष 2021 में मशरक थाना के पीछे रहने वाली रानी देवी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे और परिवार भी बढ़ा. इस दंपती को तीन पुत्र हुए-रोहन, रोहित और रोशन. परिवार सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद रिश्तों में दरार आने लगी. पहली पत्नी और उसके परिजनों का आरोप है कि शादीशुदा होने और तीन बच्चों का पिता बनने के बावजूद करण ने दूसरी महिलाओं से संबंध बनाए और बाद में उनसे विवाह भी कर लिया.