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Saran News: सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है. एक युवक पर तीन शादियां करने का आरोप लगा है और अब तीनों महिलाओं के बीच अधिकार, बच्चों के भविष्य और इंसाफ को लेकर संघर्ष छिड़ गया है. गांव की गलियों से लेकर चौक-चौराहों तक बस इसी मामले की चर्चा हो रही है. कहानी में प्यार है, सोशल मीडिया है, मंदिर में शादी है, बहनों के बीच रिश्तों का विवाद है और अब पुलिस जांच भी.
यही वजह है कि यह मामला साधारण पारिवारिक विवाद से आगे बढ़कर इलाके का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है. पहली शादी से शुरू हुई कहानी जानकारी के अनुसार, मशरक थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी करण बांसफोड़ की पहली शादी वर्ष 2021 में मशरक थाना के पीछे रहने वाली रानी देवी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे और परिवार भी बढ़ा. इस दंपती को तीन पुत्र हुए-रोहन, रोहित और रोशन. परिवार सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद रिश्तों में दरार आने लगी. पहली पत्नी और उसके परिजनों का आरोप है कि शादीशुदा होने और तीन बच्चों का पिता बनने के बावजूद करण ने दूसरी महिलाओं से संबंध बनाए और बाद में उनसे विवाह भी कर लिया.
सोशल मीडिया से शुरू हुआ दूसरा रिश्ता मामले में दूसरा नाम सीवान जिले के गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव की रहने वाली रेखा देवी का सामने आया है. रेखा देवी पहले से विधवा थीं. बताया जाता है कि उनके पति गोबिंद बांसफोड़ की कुछ वर्ष पूर्व तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. पहली शादी से उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं. पति की मौत के बाद रेखा देवी अपने बच्चों के साथ जीवन गुजार रही थीं. इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनकी पहचान करण बांसफोड़ से हुई. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया.
परिजनों का आरोप है कि अप्रैल 2025 में दोनों ने गोरखपुर के एक मंदिर में शादी कर ली. इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. बताया जा रहा है कि इस संबंध से एक पुत्र का जन्म भी हुआ. कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़ और मामला तब ज्यादा सनसनीखेज हो गया, जब आरोप लगा कि करण बांसफोड़ ने रेखा देवी की सगी बहन सीता कुमारी से भी शादी कर ली.
बताया जा रहा है कि मार्च 2026 में करण और सीता कुमारी ने छपरा के एक मंदिर में विवाह कर लिया. जैसे ही इसकी जानकारी परिवार और गांव वालों को हुई, हर कोई हैरान रह गया. लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि एक युवक ने पहले शादी की, फिर दूसरी महिला से रिश्ता बनाया और बाद में उसी महिला की बहन से भी विवाह कर लिया. अब आमने-सामने हैं तीनों महिलाएं मामला सार्वजनिक होते ही तीनों महिलाओं के बीच विवाद गहरा गया. हर महिला अपने अधिकार और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है.
पहली पत्नी रानी देवी का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक पत्नी के रूप में जीवन बिताया है और उनके तीन बच्चे हैं. ऐसे में उन्हें और उनके बच्चों को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए. वहीं, दूसरी पत्नी रेखा देवी का दावा है कि उन्होंने प्रेम संबंध के बाद सामाजिक रूप से विवाह किया था और उनका भी एक पुत्र है. इसलिए उनके बच्चे के भविष्य की सुरक्षा जरूरी है. तीसरी पत्नी सीता कुमारी भी अपने रिश्ते को स्वीकार करते हुए न्याय की मांग कर रही हैं.
पहली पत्नी रानी देवी की मां रामावती देवी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. उनका आरोप है कि युवक ने एक के बाद एक कई शादियां कर महिलाओं के साथ अन्याय किया है. परिजनों के अनुसार, पुलिस ने पूछताछ के लिए युवक और तीसरी पत्नी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.