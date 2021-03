14 साल पर पवार ने खोला राज, कहा-सचिन की एक बात सुनकर धोनी को बना दिया था कप्तान

Ranchi: 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' और 'पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं' इन कहावतों का भारत में प्रतिभाशाली लोगों के संदर्भ में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है. ऐसा ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS Dhoni के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर छिपे सुपर स्टार और नेतृत्व क्षमता को सचिन तेंदुलकर ने शुरुआती दिनों में ही पहचान लिया था. सचिन की अनुशंसा के बाद ही बीसीसीआई ने धोनी के हाथ में टीम इंडिया की कमान सौंप दी.

इस बारे में बहुत सी बातें पहले ही की जा चुकी हैं लेकिन पहली बार BCCI के पूर्व अध्यक्ष और एनसीपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने खुलासा किया है कि आखिर Sachin Tendulkar ने ऐसी कौन सी बात कही थी जिसे सुनने के बाद एमएस धानी को इंडिया टीम का कैप्टन बना दिया गया. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने धोनी के बारे में शरद पवार से जो बात कही थी उसका खुलासा उन्होंने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया है.

द्रविड़ पर था कप्तानी का दबाव

पवार ने उस वाकये का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम के तत्कालीन राहुल द्रविड़ ने मुझसे कहा कि कप्तानी के दबाव का उनके खेल पर प्रभाव पड़ रहा है और वो कप्तानी छोड़ना चाहते हैं. ऐसे में मैंने सचिन से कहा कि वो टीम की कमान संभालें. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. ऐसे में मैंने उनसे पूछा कि तो फिर कौन टीम की कप्तानी करेगी? तो इसके जवाब में सचिन ने धोनी के नाम की सिफारिश कर दी.

Among players to have contributed greatly to Indian Cricket is former captain MS Dhoni. During India's tour to England, Rahul Dravid told me that captaincy was affecting his gameplay & he wanted to resign. I asked Sachin Tendulkar to take over, but he denied too: Sharad Pawar pic.twitter.com/XJVNNJvEUP

