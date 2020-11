बेटे की हार का ठीकरा शत्रुघ्न सिन्हा ने EVM-सरकार पर फोड़ा, ट्वीट कर बयां किया दर्द

पटना: बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं. बिहार में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. एनडीए ने बिहार में 125 सीटों पर जीत दर्ज की है. पार्टीवाइज प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटों, जेडीयू को 43 सीटें, वीआईपी को 4, हम को 4, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई (एम-एल) को 12, सीपीआई को 2, एआईएमआईएम को 5, बीएसपी को 1, एलजेपी को एक और एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है.

वहीं, बिहार में कई बड़े चेहरों को भी जनता ने नकार दिया है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी शामिल हैं. लव सिन्हा बांकीपुर से खड़े हुए थे और उन्हें बीजेपी नेता नीतिन नवीन ने करारी शिकस्त दी है. आज शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटे की हार के बाद एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें हार का ठीकरा प्रशासन और सरकार पर फोड़ा.

Yesterday was a day of total excitement, expectations, anticipation, confusion, anxiety & turmoil in an atmosphere of utter chaos, with the EVMs which are not just 'Electoral Voting Machines' but according to many 'Every Vote Modi' machine. Many deserving & winning candidates

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 11, 2020