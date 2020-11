बिहार: वोटिंग के बाद बोले 'शॉटगन' शत्रुघ्न सिन्हा- EVM की गड़बड़ी पर नजर रखने की जरूरत है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha election) में दूसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे व बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के साथ वोटिंग की. इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता भी जताई. शॉटगन ने ईवीएम को लेकर चिंता जताई है और कहा कि EVM पर नजर रखने की जरूरत भी है.

कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कहा कि दूसरे चरण तक की वोटिंग को देखकर यह कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं. पिछली बार चुनाव के 300 नतीजे पेंडिंग हैं. ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत थी.

There's a wave of change. I am confident the results will be in favour of Luv Sinha & development in Bihar: Shatrughan Sinha, Congress

Shatrughan Sinha's son, Luv Sinha is the Congress candidate from Bankipur, Patna#BiharElections2020 pic.twitter.com/TtZKiGCa1A

