Sheikhpura News: 15 गांव पूरी तरह जलमग्न... नाव की संख्या मात्र 14, प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल
Sheikhpura News: 15 गांव पूरी तरह जलमग्न... नाव की संख्या मात्र 14, प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल

Sheikhpura News: शेखपुरा में हरूहर नदी का जलस्तर घटने के बावजूद कोयला गांव समेत कई इलाके अब भी जलमग्न हैं. फसलें बर्बाद, भोजन व आवास की समस्या बनी हुई है. प्रशासनिक सहायता सीमित है, जिससे प्रभावितों में नाराजगी है और राहत कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:39 PM IST

शेखपुरा में बाढ़ से बदहाली!
शेखपुरा में बाढ़ से बदहाली!

Sheikhpura News: बिहार के शेखपुरा में हरूहर नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम रहा है. लेकिन वहां रहने वाले लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आती दिख रही है. आज भी सैकड़ो घर पानी से भरे हैं जिसके कारण लोगों को छत पर शरण लेने की मजबूरी बनी हुई है . जिले के घाट कुसुंभा प्रखंड के कोयला गांव की महिलाओं ने कहा कि पिछले एक माह से गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरूहर नदी अपने पूरे उफान पर है और खेत में लगे मक्का और धान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. जबकि रहने खाने की भी दिक्कत है. लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह का मदद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है.

यह भी पढ़ें: ये तस्वीरें खुद दे रही गवाही, कमला नदी के पास चौथी दुनिया में जी रहे लोग!

जबकि गलियों और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई लाभ तक नहीं दिया जा रहा है. टाल क्षेत्र के नाविक ने कहा कि सीओ द्वारा नाव ले लेते है, लेकिन नाविकों को उसके उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है. ऐसे में बरसात के दिनों में जिला प्रशासन की मदद के बाद उचित लाभ और मजदूरी भी नहीं मिलता है. ऐसे में नाविक अपना नाव जिला प्रशासन को नहीं देना चाहते हैं.जब इस संबंध में घाट कुम्भा प्रखंड के सीओ आनंद विश्वास से बहा की स्थिति और जिला प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है.

इस पर मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बताने में असमर्थता जताते हुए बताया कि डीएम द्वारा मीडिया के सामने कुछ किसी भी तरह का बयान देना पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि 15 गांव जलमग्न है जबकि 14 नाव का परिचालन किया जा रहा है. जबकि 2000 प्लास्टिक सीट भी बाटे जाने की बात कही है.जबकि महिलाओं ने जिला प्रशासन द्वारा अभी तक उन्हें किसी तहर का लाभ नहीं दिया गया.सिर्फ मवेशियों खे लिए चारा दिया गया. जबकि पूरी फसल चौपट हो गई है. 

गौरतलब है कि घाटकुसम्भा प्रखंड के पांच पंचायत के 30 गांव प्रभावित है, लेकिन जिला प्रशासन महज 15 गांव को जलमग्न मान रही है लेकिन जिला प्रशासन के 15 गांवों में भी महज 14 नाव का परिचालन किया जा रहा. ऐसे में जिला प्रशासन के तैयारियों पर सवाल खुद ब खुद उठ रहा है.

इनपुट- रोहित कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

