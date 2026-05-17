नाश्ते के बाद कस्तूरबा स्कूल की बेहोश होकर गिरीं 27 छात्राएं, मची अफरा-तफरी, शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती

Sheikhpura News: शेखपुरा जिले के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 27 छात्राएं अचानक बेहोश हो गई. अचानक छात्राओं के बेहोश होने से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अफरा-तफरी मच गया. आवासीय विद्यालय के वार्डन, कर्मी और ग्रामीणों के सहयोग से सभी बीमार बच्चियों को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

दरअसल, शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के लोदीपुर स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 16 मई, 2026 शनिवार की देर रात हल्का नाश्ता के बाद सभी छात्राएं संध्या प्रार्थना में शामिल हुईं. इसी दौरान अचानक सभी बेहोश होने लगी और देखते ही देखते 27 बच्चियां बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं.

बच्चियां बेहोश होकर जमीन पर गिरा देख ग्रामीणों के सहयोग से सभी को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी का इलाज चल रहा है.

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इस संबंध में विद्यालय की बच्चियां ने कहा कि नाश्ता के बाद प्रार्थना के बाद अचानक सभी लोग बेहोश होने लगी. डॉक्टर उमस भरी गर्मी को लेकर बेहोश होने की आशंक व्यक्त कर रहे हैं. जबकि, मौके पर पहुंची एसडीएम प्रियंका कुमारी ने कहा कि बच्चियों के बेहोश होने की सूचना मिली है. अभी बेहोश होने का कारण का पता नहीं है.

उन्होंने कहा कि संभवतः गर्मी से बच्चियां बेहोश हुई हैं. सभी का इलाज चल रहा है. एसडीपीओ ने कहा कि बच्चियों के बीमार होने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं है. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

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