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Bihar Board 10th Topper: शेखपुरा के होनहारों का जलवा, बिहार टॉप-10 में 9 छात्रों ने मारी बाजी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित मैट्रिक के परिणामों में शेखपुरा जिले का दबदबा रहा है. जिले के कुल 9 छात्र-छात्राओं ने राज्य की टॉप-10 सूची में जगह बनाई है. रामरायपुर के संजीत कुमार 484 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रहे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:29 PM IST

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संजीत कुमार, मैट्रिक टॉपर 7 रैंक
संजीत कुमार, मैट्रिक टॉपर 7 रैंक

Bihar Board 10th Result: शेखपुरा जिले के लिए यह साल ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि एक साथ नौ विद्यार्थियों ने राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है. बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन नौ छात्रों में प्रिंस कुमार और आदित्य कुमार (राजराजेश्वर) ने 485 अंक हासिल कर राज्य में छठा (6th) रैंक हासिल किया है. जैसे ही परिणाम घोषित हुए, इन छात्रों के स्कूल और घरों पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया.

रामरायपुर के संजीत ने किया कमाल: 484 अंक के साथ बने सातवें टॉपर
सफलता की इस फेहरिस्त में शेखपुरा के सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्चतर विद्यालय, रामरायपुर के छात्र संजीत कुमार का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आया है. संजीत ने 484 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में सातवां (7th) स्थान प्राप्त किया है. मूल रूप से बाजिदपुर गांव के रहने वाले संजीत के पिता महेंद्र प्रसाद एक ग्रामीण चिकित्सक हैं. संजीत की इस उपलब्धि पर उनके शिक्षकों ने कहा कि वह शुरू से ही पढ़ाई में अनुशासित और लगनशील रहा है. संजीत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता-पिता के मार्गदर्शन को दिया है.

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी (IIT) जाने का लक्ष्य
अपनी इस शानदार सफलता के बाद संजीत कुमार ने अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर भी स्पष्टता जाहिर की है. उन्होंने बताया कि वे आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनका सपना है कि वे आईआईटी (IIT) में पढ़कर देश की सेवा करें. संजीत की बातों से उनकी वैज्ञानिक सोच और ऊंचे इरादों की झलक मिलती है. केवल संजीत ही नहीं, बल्कि जिले के अन्य टॉपर भी भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करने का जज्बा रखते हैं.

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टॉपर्स की पूरी सूची
शेखपुरा के अन्य होनहारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. टॉप-10 की सूची में कपासी की अमृता सिंह ने 483 अंकों के साथ 8वां रैंक हासिल किया. इसी रैंक पर राजराजेश्वर स्कूल के रोहित और मोहित ने भी 482 अंक लाकर बाजी मारी. वहीं, 10वें स्थान पर कब्जा जमाने वालों में चकंदरा की कोमल कुमारी (481 अंक), लहना की स्नेहा कुमारी (481 अंक) और इस्लामिया के राजवीर कुमार (481 अंक) शामिल हैं. इन परिणामों ने साबित कर दिया है कि शेखपुरा की प्रतिभा किसी भी बड़े शहर के मुकाबले कम नहीं है.

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