Barbigha Vidhansabha Seat: 2020 में जदयू ने कांग्रेस को 113 वोटों से हराया, बरबीघा में फिर कड़ा मुकाबला तय
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2920858
Zee Bihar JharkhandBH Sheikhpura

Barbigha Vidhansabha Seat: 2020 में जदयू ने कांग्रेस को 113 वोटों से हराया, बरबीघा में फिर कड़ा मुकाबला तय

बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अनुमंडल बनाने का है. यह मांग लंबे समय से जनता उठा रही है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ ही बरबीघा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग भी पिछले 25 सालों से लंबित है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:27 PM IST

Trending Photos

बरबीघा विधानसभा
बरबीघा विधानसभा

Barbigha Vidhansabha Seat: बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अनुमंडल बनाने का है. यह मांग लंबे समय से जनता उठा रही है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ ही बरबीघा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग भी पिछले 25 सालों से लंबित है. यहां के लोग मानते हैं कि रेल संपर्क मिलने से व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

बरबीघा क्षेत्र के लोग लगातार मेहूस को प्रखंड बनाने की मांग करते रहे हैं. उनका कहना है कि इससे प्रशासनिक सुविधाएं आसान होंगी और आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा.

बरबीघा में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी सिंचाई की है. नहरों की उड़ाही और पानी की व्यवस्था की मांग हमेशा से उठती रही है. वहीं शहर क्षेत्र की मुख्य समस्या जाम की है. लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क चौड़ीकरण से इस परेशानी का हल निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले विधानसभा चुनाव में बरबीघा सीट पर बेहद करीबी मुकाबला हुआ था. जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को केवल 113 मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इस जीत ने साबित किया कि यहां का राजनीतिक माहौल बेहद टक्कर वाला है.

आगामी चुनाव में जदयू, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवार प्रमुख दावेदार होंगे. जातीय समीकरण की बात करें तो बरबीघा क्षेत्र भूमिहार बहुल है, जबकि कुर्मी, महतो, यादव और अन्य वर्ग भी यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

बरबीघा की पहचान बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के क्षेत्र के रूप में है. इस वजह से यहां की जनता हमेशा से विकास और शिक्षा पर खास ध्यान देने की उम्मीद रखती है.

बरबीघा की जनता की मुख्य मांग शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की है. इसके अलावा खेती के लिए सिंचाई को लेकर मिर्जाईन पैन और पौरा से मौर तक श्री बाबू के जमाने वाली नहर की उड़ाही की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है.

ये भी पढ़ें- शेखपुरा विधानसभा में प्याज किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, रोजगार हैं अहम् मुद्दे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Barbigha Vidhansabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

bansuri swaraj
बांसुरी स्वराज ने डबल इंजन सरकार की गिनाईं उपलब्धियां, गयाजी में भाजपा का युवा संवाद
Bhojpur News
एके-47 और देसी हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
Manoj Bhawuk
मनोज भावुक हुए ‘भारतीय भाषा सम्मान-2025’ से सम्मानित, भोजपुरी को मिला राष्ट्रीय गौरव
Santosh Manjhi
पूर्णिया पहुंचे मंत्री संतोष मांझी, राहुल गांधी और महागठबंधन पर साधा निशाना
Arrah news
Arrah News: भोजपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, शाहपुर से हथियारों का जखीरा बरामद
Bihar News
बिहार अधिकार यात्रा से लाएंगे बदलाव, भाजपा के पास विजन नहीं: तेजस्वी यादव
shreyansh jha
दरभंगा के श्रेयांश झा ने स्क्वैश में रचा इतिहास, Asia U15 रैंकिंग में नंबर-1 बने
Bihar News
BPSC परीक्षा के बाद जहानाबाद स्टेशन पर भारी भीड़, अलर्ट मोड में RPF-GRP
Darbhanga News
Darbhanga News: LNMU में कन्या उत्थान योजना पर दलालों का कब्जा, छात्राओं से खुलेआम व
latest news mrityunjay tiwari
'एनडीए के लिए आखिरी साबित होगी बिहार अधिकार यात्रा', मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान
;