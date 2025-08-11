Bihar Flood: बाढ़ के चलते छतों पर शरण ले रहे लोग, घरों मे सांप और बिच्छुओं का आतंक

Bihar flood: गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ की विकट स्थिति पैदा हो गई है. शेखपुरा में गंगा की सहायक हरुहर नदी भी पूरे उफान पर है, जिससे जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड की बड़ी आबादी बाढ़ से घिर गई है. लोगों को रोजमर्रा के काम करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों को छत पर शरण लेनी पड़ रही है. दूसरी ओर, राहत के नाम पर प्रशासन से अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है.

शेखपुरा जिले में गांवों को जोड़ने वालीं कई सड़कें डूब गई हैं. नौबत ऐसी हो गयी है कि दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग नाव के सहारे हैं. घरों से निकलने के लिए नाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. घरों में पानी घुस गया है. गलियां तालाब बन गई हैं. आलम यह कि घाट कुसुंभा,कोयला,बावघाट सहित एक दर्जन गांवो के सैकड़ों घर चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं. बाढ़ पीड़ित एक महिला ने बताया कि पिछले आठ दिनों से घर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे घर में रहना मुश्किल हो गया है. महिला ने बताया की घर में सांप और बिच्छुओं का भय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रही तारीख

गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण पुलिसकर्मी भी अपने आवास छोड़ने को मजबूर

सोनपुर में गंगा और गंडक के बढ़ते जल स्तर के कारण सोनपुर के हरिहरनाथ थाना में भी गंगा की पानी प्रवेश कर चुका है. हरिहरनाथ से कालीघाट जोड़ने वाली सड़क पर करीब 3 फीट से अधिक पानी है. बढ़ते जलस्तर के कारण पुलिसकर्मी भी परेशान है. कई पुलिसकर्मी तो अपने आवास छोड़कर सोनपुर में उच्च स्थान पर रहने को मजबूर हैं.

बाढ़ के कारण पुलिसकर्मी जब ड्यूटी के लिए निकलते तो थाने से वर्दी जूता हाथ में लेकर ऊंचे स्थान पर जाते हैं जहां वह पहनकर फिर ड्यूटी निभाते हैं. पुलिसकर्मियों का भी मानना है कि कालीघाट से लेकर हरिहरनाथ मंदिर तक जब रोड बना था, तभी उ 4 फीट ऊंचा निर्माण होता तो आज बाढ़ जैसी हालत नहीं होती.

इनपुट: zee बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!