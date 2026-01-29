चेन्नई में बिहार के परिवार का क्रूर अंत: पत्नी के सम्मान की रक्षा में गौरव की हत्या, हत्यारों ने मासूम बच्चे और मां को भी काटकर फेंका

Crime News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बिहार के शेखपुरा के रहने वाले प्रवासी मजदूर, उसकी पत्नी और 2 साल के मासूम बेटे की हत्या ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है. बेरहमी से हत्या के बाद शवों को कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था. आशंका जताई जा रही है कि मजदूर की पत्नी को मारकर शव को एक नदी में फेंका गया है. पुलिस महिला के शव की तलाश में जुटी हुई है. इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रोजगार की तलाश में गया था चेन्नई

अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक गौरव कुमार (24) अपनी पत्नी मीनू (22) और बेटे बिरमानी के साथ 15 जनवरी, 2026 को ही रोजगार की तलाश में चेन्नई गया था. 25 जनवरी, रविवार की रात गौरव अपने कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था. इसी दौरान नशे में धुत् मौजूद लोगों ने गौरव की पत्नी के साथ बदतमीजी और यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. जब गौरव ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में गौरव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने बच्चे का शव किया बरामद

हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए मीनू और उनके दो साल के मासूम बेटे बिरमानी को भी मौत के घाट उतार दिया. आरोपी यही तक नहीं रुके, तीनों को मारने के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की. 26 जनवरी को गौरव का शव अड्यार इलाके में एक बोरी में मिला, घटना के सामने आते ही पुलिस महकमे समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

फिलहाल, मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है. लेकिन मीनू के शव का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है. आरोपियों का कहना है कि उन्होंने महिला के शव को इंदिरा नगर स्टेशन के पास एक बड़े कूड़ेदान में फेंका था. इसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है.