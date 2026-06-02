CM सम्राट चौधरी का शेखपुरा दौरा: लाभार्थियों को बांटे चेक, अपराधियों और लापरवाह डॉक्टरों को दी सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा में आयोजित 'सहयोग शिविर' पहुंचे. CM सम्राट चौधरी ने शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड की सामस बुजुर्ग पंचायत में स्थित सामस विष्णुधाम का दौरा किया. वहां पहुंचने पर CM ने सबसे पहले गांव में स्थापित भगवान विष्णु की 7.5 फुट ऊंची प्रतिमा की पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए. इसके बाद CM सहयोग शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, JDU के दोनों विधायक, राज्यसभा सांसद और अन्य लोग उपस्थित थे.

'सहयोग शिविर' के मौके पर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ग्यारह लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांकेतिक चेक और पत्र सौंपे. इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सरकार 'सम्स विष्णुधाम' के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा, सार्वजनिक मंच से बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने अपराधियों से अपील की कि वे अपने गैर-कानूनी तरीकों को छोड़ दें.

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बिहार पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सके. साथ ही, बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उस समस्या को हल करने के प्रति गंभीर है, जिसमें केवल मामूली बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अनावश्यक रूप से उच्च-स्तरीय चिकित्सा केंद्रों में रेफर कर दिया जाता है. सरकार ने कहा है कि वह ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी.

रिपोर्ट: रोहित कुमार, शेखपुरा

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