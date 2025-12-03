Advertisement
माचिस है क्या? नहीं...फिर बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के साथ वो किया, जो रूह कंपा देगी

Sheikhpura Crime News: शेखपुरा जिले में बदमाशों को माचिस देने से एक ई-रिक्शा चालक ने मना कर दिया, इसके बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:26 AM IST

बदमाशों ने ई रिक्शा चालक को पीटा
Sheikhpura News: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बेहद हैरान और रूह के कंपा देने वाली घटना समाने आयी है. यहां पर एक शख्स को कुछ बदमाशों ने केवल माचिस नहीं देने पर पिटाई कर दी. इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है. लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. चलिए पूरी घटना को जानते हैं क्या है?

दरअसल, शेखपुरा में एक ई रिक्शा चालक को माचिस नहीं देना महंगा पड़ा. नशे में धुत बदमाश युवकों ने ई रिक्शा चालक को बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया. ई रिक्शा चालक से मारपीट की बाद पीड़ित के भाई ने मारपीट की घटना की सूचना पुलिस के डायल 112 को दिया, जिसके बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंच घायल को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.

माचिस नहीं देना पर मारपीट की यह घटना शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर के पास घटित हुआ. पीड़ित ई रिक्शा चालक ने कहा कि सवारी छोड़ वापस घर लौट रहे थे. इसी बीच गांव से पहले सुनसान आरा मशीन के पास पांच की संख्या में शराब के नशे में धुत बदमाशों ने सिगरेट पीने को लेकर माचिस मांगा और माचिस नहीं होने की बात कहने पर गुस्सा होते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया.

पीड़ित बाजितपुर निवासी मो. इम्तियाज है. जबकि, घटना मारपीट में शामिल लोग भी इसी गांव के है. इस संबंध में डायल 112 के एएसआई ने कहा कि सूचना के बाद घायल को सदर अस्पताल लाया गया है. उसके सिर और शरीर में जख्म के कई निशान हैं. उन्होंने कहा कि अगर घायल की तरफ से केस दर्ज कराया जाएगा तो पुलिस पूरे मामले की जांच करने की करेगी.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

