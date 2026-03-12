Advertisement
UPSC में आया 440 रैंक! थानाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने किया सम्मानित, वह निकला फर्जी कैंडिडेट

Bihar News: बिहार के शेखपुरा जिले से एक फर्जी यूपीएसएसी अभ्यर्थी का खुलासा हुआ है. यहां के एक युवक ने यूपीएससी परीक्षा में 440वीं रैंक लाने का दावा किया. युवक के दावे के बाद उसको सम्मानित किया गया. हालांकि, बाद में उसके झूठ का भंडाफोड़ हो गया. अब वह फरार है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:23 PM IST

Fake UPSC Candidates: शेखपुरा जिले अरियरी प्रखंड के फतेहपुर गांव का एक युवक खुद को यूपीएससी परीक्षा में 440वीं रैंक लाने का दावा किया. युवक के इस दावे के बाद बधाइयों का तांता लग गया, जिसके बाद राजद के पूर्व विधायक विजय सम्राट और माहुली थाना अध्यक्ष ने युवक के गांव पहुंचकर उसे सम्मानित किया और महंगे गिफ्ट भी दिए. हालांकि, जल्द ही युवक की फर्जी कहानी का खुलासा हो गया. युवक यूपीएससी परीक्षा में सफल नहीं हुआ था.

वहीं, यूपीएससी परीक्षा में सफल होने की गलत जानकारी की जब सच्चाई सामने आई तो युवक भूमिगत हो गया. मामला शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां गांव निवासी अर्जुन यादव के पुत्र रंजीत कुमार ने हाल ही में जारी यूपीएससी परीक्षा परिणाम में खुद को 440वीं रैंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी बताकर प्रचारित किया था. 

जिले के युवक के यूपीएससी परीक्षा में सफल होने की खबर मिलते ही पूर्व विधायक विजय यादव, स्थानीय मुखिया और माहुली थाना की पुलिस ने युवक को सम्मानित किया. इस दौरान कार्यक्रम आयोजित कर उस पर हजारों रुपये खर्च किए गए. जबकि, यूपीएससी परीक्षा में युवक के परिणाम की पड़ताल की गई तो पता चला कि 440वीं रैंक कर्नाटक राज्य के एक अभ्यर्थी रंजीथ को मिली है. जबकि, शेखपुरा के रंजीत कुमार उसकी सफलता को अपना बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था.

स्थानीय मुखिया पति सरफराज आलम ने बताया कि फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद रंजीत कुमार घर छोड़कर फरार हो गया और कहीं भूमिगत हो गया. माहुली थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना के आधार पर युवक को थाना बुलाकर सम्मानित भी किया गया था, लेकिन जब मामला संदिग्ध लगा तो उसे प्रवेश पत्र के साथ थाना आने के लिए कहा गया है. इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और वह भूमिगत हो गया है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

TAGS

Bihar NewsFake Upsc Candidates

