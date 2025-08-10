Bihar Flood: शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ से हालात बिगड़े, लोग छत पर रहने को मजबूर

Sheikhpura Flood: शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. गंगा की सहायक हरोहर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब डेढ़ मीटर ऊपर बह रहा है. इससे प्रखंड के करीब 23 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और लगभग 35 हजार लोग बुरी तरह प्रभावित हैं. अब बाढ़ का पानी गगौर और डीहकुसुम्भा गांव की गलियों में भी प्रवेश कर चुका है.

बाढ़ का पानी कई घरों में 4 से 5 फुट तक भर चुका है, जिससे लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर की छत पर रहने को मजबूर हैं. बारिश और तेज धूप में रहना उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है. घाटकुसुम्भा गांव में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दर्जनों घरों का चापानल भी डूब चुका है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 8 दिनों से छत पर रह रहे हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की ठोस मदद नहीं मिली है. न तो प्लास्टिक की चादर दी गई है और न ही राहत सामग्री पहुंचाई गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन स्थिति की सुध नहीं ले रहा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं. पानी के बीच घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है और ऊंचे स्थानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है. लोग किसी तरह ऊंची जगहों और छतों पर शरण ले रहे हैं, लेकिन वहां भी धूप और बारिश से राहत नहीं मिल रही.

इनपुट- रोहित कुमार

ये भी पढ़ें- VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने फूलन देवी की जयंती पर किया नमन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!