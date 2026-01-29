केबीसी का झांसा देने वाले सगा भाई सहित 3 साईबर ठग गिरफ्तार, 10 मोबाइल और लैपटॉप जब्त

Sheikhpura News: शेखपुरा जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. शेखपुरा साईबर थाना पुलिस ने शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) के नाम पर लोगों को ठग रहे थे. इन अपराधियों ने नकली केबीसी एड बनाकर सोशल साइट्स पर आसान सवाल पूछे और यूजर्स को इसका जवाब देने के लिए प्रेरित किया. जवाब देने वाले लोगों को जीत की राशि का झांसा देकर उनका निजी नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी लेकर पैसे ऐंठे जाते थे. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दो भाइयों सहित कूल तीन लोगों का टीम था.

साईबर डीएसपी ज्योति कुमारी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह केबीसी (Kvc) की तरह की प्रक्रिया का झांसा देकर लोगों को फंसाता था. जब कोई व्यक्ति उनके पूछे गए आसान सवाल का सही जवाब देता, तो उन्हें जीत की राशि पाने के लिए संपर्क करने का झांसा दिया जाता. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी लेकर पैसा ठगने का खेल खेला जाता था.

पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरोह के पास से 10 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है. ये उपकरण उनके ऑनलाइन ठगी के काम में इस्तेमाल हो रहे थे. प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह ने कई लोगों को इस झांसे में फंसाकर ठगी की है. गिरफ्तार लोगों से और जानकारी लेने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

साइबर पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी नकली प्रतियोगिता या पुरस्कार का झांसा देने वाले संदेशों से सावधान रहें. निजी जानकारी और बैंक विवरण कभी भी अनजान लोगों के साथ साझा न करें. शेखपुरा साइबर थाना ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और इस मामले में आगे की जांच जारी है.

