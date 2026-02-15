Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3110634
Zee Bihar JharkhandBH Sheikhpura

लड़की को किडनैप किया...फिर जंगल में ले गया और किया रेप: शेखपुरा में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत से सनसनी

Sheikhpura Crime News: शेखपुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी शर्मनाक वारदात घटी है. आरोपी ने लड़का का अपहरण का जंगल में जे जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:36 PM IST

Trending Photos

शेखपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार का मामला
शेखपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार का मामला

Sheikhpura News: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां पर एक नाबालिग छात्रा का अगवा कर रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला का खुलासा तब हुआ जब झाड़ी में लड़की की रोने की आवाज के बाद महिलाएं वहां पहुंची तो आरोपी युवक भाग निकला.

इसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को दिया गया. इसके बाद स्थानीय के सहयोग से पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच और इलाज कराया गया. पूरा मामला शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के घटित हुआ. जहां आरोपी युवक ने आठ वर्ष की नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ स्तर पर एक टीम का गठन किया गया. इसके बाद टीम ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के कई ठिकानों पर छापामारी कर उसे सीमावर्ती नवादा जिले के कौआकोल से गिरफ्तार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कड़े शब्दों में कहा कि जो भी आरोपी को घटना के बाद बचाने और भगाने में मदद किया है. उसपर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार ने कहा कि युवक छात्रा को अगवा कर गांव से दूर जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जबकि, पहले भी आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

यह भी पढ़ें: दानापुर में छात्रा मौत मामले में नया मोड़, शरीर पर मिले चोट और खरोंच के निशान

TAGS

Sheikhpura newsBihar News

Trending news

Sheikhpura news
लड़की को किडनैप किया...फिर जंगल में ले गया और किया रेप: शेखपुरा में मची सनसनी
nishant kumar
क्या पूरी होगी JDU की मांग? अचानक एक्टिव हुए CM नीतीश के बेट निशांत कुमार, हलचल तेज
Jharkhand BJP
BJP का बागियों पर शिकंजा: धनबाद मेयर चुनाव लड़ने वाले 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस
Dulal Bhuiyan
झारखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल: पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बीजेपी में शामिल
Jamui News
जमुई हादसा: देवघर जा रही कार के उड़े परखच्चे, ससुर-बहू की मौत
Ramnath Thakur viral video
'आप मुस्लिम समाज से आते हैं...', मोहम्मद अंसारी से बोले रामनाथ ठाकुर, वीडियो वायरल
Gaya News
Gaya News: गया के बाराचट्टी में जंगली हाथी की 'एंट्री', ग्रामीणों में मचा हड़कंप
Begusarai station
बेगूसराय स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरी महिला, RPF जवान ने बचाई जान
Bettiah news
नरकटियागंज में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल, एक्शन मोड में पुलिस
Bettiah news
बेतिया महाशिवरात्रि स्पेशल: आज निकलेगी शिव की शाही बारात, शहर का ट्रैफिक प्लान बदला