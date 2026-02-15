लड़की को किडनैप किया...फिर जंगल में ले गया और किया रेप: शेखपुरा में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत से सनसनी

Sheikhpura News: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां पर एक नाबालिग छात्रा का अगवा कर रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला का खुलासा तब हुआ जब झाड़ी में लड़की की रोने की आवाज के बाद महिलाएं वहां पहुंची तो आरोपी युवक भाग निकला.

इसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को दिया गया. इसके बाद स्थानीय के सहयोग से पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच और इलाज कराया गया. पूरा मामला शेखपुरा जिले के माहुली थाना क्षेत्र के घटित हुआ. जहां आरोपी युवक ने आठ वर्ष की नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ स्तर पर एक टीम का गठन किया गया. इसके बाद टीम ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के कई ठिकानों पर छापामारी कर उसे सीमावर्ती नवादा जिले के कौआकोल से गिरफ्तार किया.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कड़े शब्दों में कहा कि जो भी आरोपी को घटना के बाद बचाने और भगाने में मदद किया है. उसपर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार ने कहा कि युवक छात्रा को अगवा कर गांव से दूर जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जबकि, पहले भी आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

