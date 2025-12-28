कम लागत, बंपर मुनाफा! बिहार सरकार इस पशुपालन पर दे रही 90 प्रतिशत सब्सिडी

शेखपुरा जिले के गिरिहिंडा में स्थित जिला पशुपालन कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ जहां लाभुकों को सूअर दिए गए. यहां समेकित सूअर विकास योजना के अंतर्गत कुल 15 लाभुकों के बीच सूअर बांटे गए. जिला पशुपालन पदाधिकारी राजीव कुमार सिन्हा ने खुद इन लाभार्थियों को सूअर सौंपे. हर लाभार्थी को दो मादा और एक नर सूअर मिला. इस कार्यक्रम में पदाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों की आय को दोगुना करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. ताकि ये लोग सूअर पालकर अपनी कमाई का एक अच्छा साधन बना सकें. उन्होंने यह भी बताया कि लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की दर पर यह लाभ मिल रहा है. पूरी योजना की लागत 21060 रुपये है, लेकिन अनुदान के बाद लाभार्थियों को सिर्फ 2106 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि 18954 रुपये का अनुदान दिया जाता है. साथ ही, इसमें सूअरों का इंश्योरेंस भी शामिल है.

यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. पदाधिकारी राजीव कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि सूअर पालने से लोग आसानी से पैसे कमा सकते हैं. क्योंकि सूअर पालन का काम आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है. इसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अच्छा मुनाफा मिल जाता है. इसलिए, गरीब लोग इसे रोजगार का एक बढ़िया तरीका मान रहे हैं. राज्य सरकार भी इस काम को बढ़ावा दे रही है. सूअर के मांस की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत है. इसी वजह से अब युवा लोग भी इस व्यवसाय में रुचि लेने लगे हैं और अपना हाथ आजमा रहे हैं.

सूअर पालन को आज के समय में एक प्रॉफिटेबल व्यापार माना जा रहा है. इसमें कम निवेश में ज्यादा कमाई का मौका मिलता है. गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ा सहारा बन सकता है. सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं चलाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. शेखपुरा में हुए इस वितरण कार्यक्रम से 15 परिवारों को सीधा फायदा मिला. हर परिवार को तीन सूअर दिए गए, जिनमें दो मादा और एक नर शामिल हैं. अनुदान की वजह से लागत बहुत कम हो जाती है. इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में मदद करती हैं. सूअर के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग से यह व्यवसाय और मजबूत हो रहा है.

