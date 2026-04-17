शेखपुरा में 13 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड, डीएम DM शेखर आनंद का सख्त एक्शन

Sheikhpura News: शेखपुरा जिला प्रशासन ने बड़ी करवाई करते हुए हड़ताल पर रहने वाले 13 राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. सभी निलंबित कर्मचारी को जिला मुख्यालय स्थित भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय रहने का आदेश दिया है.

इस बड़ी करवाई पर डीएम शेखर आनंद ने कहा कि विभिन्न अंचलों में कार्यरत राजस्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चित हड़ताल पर थे जिसके कारण सरकार के योजनाएं प्रभावित हो रही थी. जबकि, राजस्व कर्मचारी सीएम के समृद्धि यात्रा कार्यक्रम और अभी महत्वपूर्ण जनगणना कार्य में भी शामिल नहीं हो रहे थे. जिसको लेकर राज्य मुख्यालय के निर्देश पर सभी 13 राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया गया है.

गौरतलब है कि डीएम की तरफ से निलंबित राजस्व कर्मचारी में जितु कुमार,अंचल कार्यालय, बरबीघा, दीपक कुमार भारती, अंचल कार्यालय, घाटकुसुम्भा, रंजीत कुमार दास, अंचल कार्यालय, चेवाड़ा, मृणु कुमार दास, अंचल कार्यालय, बरबीघा, सुभाष कुमार अंचल कार्यालय, घाटकुसुम्भा, सुनील कुमार, अंचल कार्यालय, शेखपुरा, ओमप्रकाश कुमार अंचल कार्यालय, शेखपुर, नागेंद्र कुमार अंचल कार्यालय, अरियरी, कौशल कुमार, अंचल कार्यालय, शेखपुरा, पूजा कुमारी , अंचल कार्यालय, चेवाड़ा, नितिन कुशवाहा, अंचल कार्यालय, अरियरी, संदीप कुमार सिंह, अंचल कार्यालय, शेखपुरा, रवि रंजन कुमार, अंचल कार्यालय, शेखपुरा में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को भूमि उपसमाहर्ता कार्यालय में रहने का आदेश जारी किया है.

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रिपोर्ट: रोहित कुमार

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