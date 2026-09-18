/बाढ़ग्रस्त शेखपुरा में लोगों ने अधिकारियों को बनाया बंधक, पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश

उन्होंने बताया कि हमें यह जानकारी मिली कि वीडियो और सीओ को लोगों ने बंधी बनाया है. एसडीएम ने कहा कि जो भी लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पूर्व विधायक विजय सम्राट ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग जायज है. लोग चाहते हैं कि क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए. हम लोग भी चाहते हैं कि प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए. यहां चारों तरफ पानी भरा है. वहीं, चार दिन से अनशन पर बैठे पप्पू राज मंडल ने आईएएनएस से कहा कि उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है. आज जब जनता ने कार्यालय का घेराव किया है, तब यहां अधिकारी आए हैं. वे तानाशाह की तरह बातें करते हैं. अधिकारी लोगों से बिल्कुल भी सम्मानपूर्वक बातचीत नहीं करना चाहते हैं.