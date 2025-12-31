Advertisement
शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ा कदम, नए साल में सभी PHC में शुरू होगी हेल्थ ATM सेवा

Sheikhpura News: शेखपुरा जिले में नए वर्ष से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. जिला प्रशासन की पहल पर सभी पीएचसी में हेल्थ एटीएम शुरू होंगे, जहां 30 से अधिक जांच रिपोर्ट ऑन स्पॉट मिलेंगी. जिला माइनिंग फंड से 40 लाख की लागत से यह सुविधा शुरू की जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:39 AM IST

शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ा कदम, नए साल में सभी PHC में शुरू होगी हेल्थ ATM सेवा

Bihar News: नए साल के आगमन के साथ ही शेखपुरा जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की जाएगी. इस आधुनिक सुविधा के शुरू होने से आम लोगों को अब जांच के लिए बड़े अस्पतालों या निजी लैब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. हेल्थ एटीएम के जरिए एक ही स्थान पर 30 से अधिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में उपलब्ध होंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं अधिक सुलभ और तेज हो जाएंगी.

हेल्थ एटीएम के माध्यम से मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, बीएमआई समेत कई जरूरी जांचों की रिपोर्ट ऑन द स्पॉट मिल सकेगी. इस नई व्यवस्था से न केवल लोगों को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी. खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित होगी. नए साल में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि नए वर्ष से जिले के सभी पीएचसी में हेल्थ एटीएम सेवा शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मशीनों की इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इनके संचालन के लिए संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. डीपीएम के अनुसार, जिला माइनिंग फंड से इस योजना को लागू किया जा रहा है और तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. करीब 40 लाख रुपये की लागत से यह सुविधा जिलेवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके अलावा, जिला माइनिंग फंड से शेखपुरा सदर अस्पताल और रेफरल अस्पताल बरबीघा में लिफ्ट सेवा और उच्च गुणवत्ता वाली अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाई जाएगी. ये सेवाएं वर्ष 2026 से पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद है. छोटे जिले शेखपुरा में अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और आम जनता को बेहतर इलाज का लाभ मिलेगा.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

 

