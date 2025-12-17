Advertisement
Sheikhpura News: सहरसा जिले के इमाम का शव शेखपुरा की मस्जिद में फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी

Sheikhpura Mosque Imam Suicide: मृतक इमाम की पहचान सहरसा जिले के घोड़दौड़ा थाना क्षेत्र के पुरैनी मुबारकपुर गांव निवासी मो जावेद के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:14 PM IST

शेखपुरा मस्जिद के इमाम का शव बरामद हुआ
शेखपुरा मस्जिद के इमाम का शव बरामद हुआ

Sheikhpura Mosque Imam Found Hanging: शेखपुरा के मस्जिद के इमाम के फंदे से झूलता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दिया. घटना शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के माने गांव में अवस्थित मस्जिद स्थित इमाम के आवास में फंदे से झूलता इमाम का शव स्थानीय लोगों ने देखा. जिसके बाद स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी. मृतक इमाम की पहचान सहरसा जिले के घोड़दौड़ा थाना क्षेत्र के पुरैनी मुबारकपुर गांव निवासी मो जावेद के रूप में हुई है, जो शेखपुरा की जानी-मानी मस्जिद के इमाम थे और उसी मस्जिद में रहते थे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफएलसी टीम मौके पर पहुंच साक्ष्य को लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गया है. चेवाड़ा थानाध्यक्ष देव कुमार ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लिया है. प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

बांका में युवक का शव मिला

उधर बांका के अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर-किसनपुर ग्रामीण पथ पर अवस्थित तेतरी बांध में  40 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव मिलने की सुचना पर तेतरिया, किसनपुर, सलेमपुर, पुरनचक, गालिमपुर, महमदपुर आदी गांव से ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गई. शव की पहचान अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 महमदपुर निवासी बिरो पासवान का 40 वर्षीय पुत्र प्रकाश पासवान के रूप में हुई. शव की शिनाख्त की सुचना मिलते ही मृतक की पत्नी कंचन देवी, पिता बीरो पासवान, मां जानकी देवी समेत अन्य परिजन रोते-बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे.

सीतामढ़ी में 3 बच्चों की डूबने से मौत

दूसरी ओर सीतामढ़ी में एक साथ तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई है. यह घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव की बताई जा रही है. यहां एक साथ तीन बच्चे पानी से भरे गड्ढे में नहा रहे थे इसी दौरान एक के बाद एक तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई. मरने वाले बच्चों में 2 लड़का और एक लड़की शामिल है. सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम घटना स्थल पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

