बुजुर्गों की थाली खाली! शेखपुरा के मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में खाने का संकट

Bihar News: बिहार के शेखपुरा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में रह रहे बुजुर्गों को मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन भोजन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं. 50 बेड की क्षमता वाले इस आश्रय स्थल में फिलहाल चार बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनका कहना है कि उन्हें पेट भर भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है. बुजुर्गों के अनुसार, सरकार द्वारा तय मीनू के अनुरूप न तो नाश्ते की व्यवस्था है और न ही सुबह की चाय दी जा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

बुजुर्गों का आरोप, पेट भर खाना नहीं मिल रहा

आश्रय स्थल में रह रहे बुजुर्गों ने बताया कि यहां केवल दोपहर और रात का खाना दिया जाता है, वह भी इतनी कम मात्रा में कि पेट नहीं भरता. मीनू के अनुसार सुबह चाय-बिस्किट, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. न तो सुबह चाय मिलती है और न ही किसी तरह का नाश्ता. बुजुर्गों का कहना है कि इस उम्र में संतुलित और पर्याप्त भोजन बेहद जरूरी होता है, लेकिन यहां उनकी इस जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है.

केयर टेकर ने दी सफाई

वृद्धजन आश्रय स्थल के केयर टेकर ने भोजन संबंधी शिकायतों पर सफाई देते हुए कहा कि यहां बुजुर्गों के रहने के लिए पर्याप्त बेड, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े, गर्म पानी और नियमित रूप से डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है. डॉक्टर समय-समय पर बुजुर्गों की जांच और इलाज के लिए आते हैं. हालांकि, भोजन की समस्या को लेकर उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था में कमी होने की बात मानी.

नगर परिषद ने माना समस्या, जल्द समाधान का दावा

इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वृद्धजन आश्रय स्थल में भोजन व्यवस्था के लिए जीविका समूह से समझौता किया गया है, लेकिन पिछले ढाई महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जीविका दीदियों ने यहां किचन शुरू नहीं किया है. इसी वजह से खाने की समस्या उत्पन्न हो रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल नगर परिषद अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: रोहित कुमार