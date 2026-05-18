Sheikhpura News: दिव्यांश हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने जमकर काटा बवाल

Sheikhpura News: शेखपुरा में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. सिजेरियन ऑपरेशन के बाद नवजात सुरक्षित रहा, लेकिन महिला की हालत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई.
Trending Photos
Sheikhpura News: शेखपुरा में एक बार फिर चिकित्सक की लापरवाही से प्रसव के बाद एक महिला की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इसी बीच चिकित्सक तथा अस्पताल के कर्मचारी वहां से फरार हो गए. यह पूरी घटना शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन के पास बाजितपुर इलाके में स्थित एक निजी क्लिनिक दिव्यांश हॉस्पिटल में हुई, जहां प्रसव पीड़ा के बाद महिला को भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार महिला को तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जिसके बाद एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद महिला की हालत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती गई, लेकिन समय पर उचित इलाज या रेफर की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में न तो पर्याप्त सुविधाएं थीं और न ही आपातकालीन स्थिति से निपटने की कोई तैयारी थी.
ये भी पढ़ें: बेतिया में छात्र की बेरहमी से पिटाई, कपड़े उतारकर जूतों पर थूक चाटने को किया मजबूर
हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और परिजनों से आवेदन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद धीरे-धीरे माहौल सामान्य हुआ, हालांकि परिजनों में गहरा आक्रोश बना हुआ है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं.
मृतका की पहचान हथियावा थाना क्षेत्र के पुरनकामा गांव निवासी शिवम पासवान की 22 वर्षीय पुत्री रीमा कुमारी के रूप में की गई है. इस घटना ने एक बार फिर जिले में निजी क्लिनिकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जाए और जांच कर दोषियों को सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके.