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Sheikhpura News: अपनी फरियाद सुनाते-सुनाते डीएम के पैरों के पास ही बेहोश होकर गिरे शिक्षक, 10 वर्षों से लड़ रहे हैं हक की लड़ाई

शेखपुरा समाहरणालय में अपनी फरियाद लेकर आए इस्लामिया हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक अहमद रजा डीएम शेखर आनंद के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें 2015 से विद्यालय प्रबंधन ने नियुक्ति पर सवाल उठाकर हटा दिया था. 10 वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई और कोई सुनवाई न होने के कारण वे मानसिक तनाव में थे. डीएम ने घटना के बाद पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.

Written By  ROHIT KUMAR|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:26 PM IST

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अहमद रजा, शिक्षक
अहमद रजा, शिक्षक

शेखपुरा: शेखपुरा समाहरणालय परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब डीएम शेखर आनंद के चैंबर में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे एक शिक्षक अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े. शिक्षक को जमीन पर गिरता देख वहां मौजूद कर्मियों और अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. आनन-फानन में एंबुलेंस को सूचना दी गई. इस बीच, समाहरणालय परिसर में मौजूद एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने तुरंत बीमार शिक्षक की स्थिति की जांच की और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया.

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएम शेखर आनंद ने बताया कि बेहोश होने वाले शिक्षक का नाम अहमद रजा है, जो विक्रम इस्लामिया हाई स्कूल में विज्ञान के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. हालांकि, पिछले 10 वर्षों से विद्यालय प्रबंधन के साथ उनका विवाद चल रहा है. संस्थान ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें साल 2015 से ही कार्य से वंचित कर दिया था. अहमद रजा के साथ ही कंप्यूटर शिक्षक मो. जुनून खान को भी पद से हटा दिया गया था. तब से ये दोनों शिक्षक विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं.

शिक्षक अहमद रजा का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है. अपनी बहाली और न्याय की गुहार लेकर वे जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर डीएम तक कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वे काफी मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी में थे. इसी मामले में अपनी फरियाद सुनाते समय उनका मानसिक बोझ इतना बढ़ गया कि वे डीएम के सामने ही सुध-बुध खो बैठे. एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से चल रही शारीरिक और मानसिक परेशानी के कारण अचानक बेहोश हुए हैं.

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शिक्षक के बेहोश होने की घटना को डीएम शेखर आनंद ने संजीदगी से लिया है. उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक के बीच चल रहे इस पुराने विवाद की जड़ तक जाने के लिए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. डीएम ने कहा कि शिक्षक की शिकायत और विद्यालय द्वारा उनकी नियुक्ति पर उठाए गए सवालों की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि न्यायपूर्ण समाधान निकाला जा सके. फिलहाल, शिक्षक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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