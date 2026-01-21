Sheikhpura News: शेखपुरा का PHC तो खुद बीमार है! जर्जर भवन, धूल फांक रहे उपकरण, कैसे होगा मरीजों का इलाज?

Sheikhpura Health System Ground Report: बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल करोड़ों रुपये का बजट आवंटित करते हैं. सीएम नीतीश तो प्रदेश में लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है. इसका ताजा उदाहरण शेखपुरा जिले का एक पीएचसी है. यहां का पीएचसी खुद बीमार है. भवन जहां जर्जर होने के साथ भवन की कमी के कारण कई उपकरण धूल फांक रहे है. इलाज कराने पहुंच रहे मरीज के साथ चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य लोग कैसे भय के साए में भवन में रहने की मजबूर हैं.

स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की यह तस्वीर शेखपुरा जिले के शेखोंपुर सराय पीएचसी की है. 6 बेड क्षमता वाले इस पीएचसी का फर्श जमीन में धंस रहा है. जिससे लोगो को यहां चलना मुश्किल हो गया है. साथ ही छत भी टूटकर लगातार गिरते रहने के कारण चिकित्सक और इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज और परिजनों में दहशत का माहौल है. अस्पताल में प्रसव कराने पहुंचाने वाली आशा वर्कर ज्ञानति कुमारी ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हैं साथ लगातार छत गिरते रहता है जिससे भय का माहौल है. आशा ने कहा कि बरसात के दिनों में पूरे परिसर से पानी टपकते रहता है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि पीएचसी पूरी तरह बदहाल है. यहां के सभी कमरे के छत जर्जर है और टूटकर लगातार गिरते रहता है.जिसके कारण लोगो में दहशत है. वहीं पीएचसी शेखोपुरसराय के प्रबंधक जितेंद्र कुमार ने कहा कि भवन जर्जर होने से काफी परेशानी है.जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई उपकरण उपलब्ध कराया गया है लेकिन जगह की कमी के कारण एक्सरे, ईसीजी सहित कई उपकरण धूल फांकने की बात कही है.

इस संबंध में शेखोंपुरसराय पीएचसी प्रभारी विपिन कुमार ने कहा कि वर्ष 2023 में ही टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम लेने में दिलचस्पी नहीं लिया. जिसके कारण रीटेंडर की जानकारी मिली है, जबकि भवन जर्जर होने की सूचना जिला की दी जा चुकी है. जिला द्वारा पुराने प्रखंड कार्यालय में पीएचसी शिफ्ट का निर्देश दिया, लेकिन वहां भी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परेशानी है. उन्होंने कहा कि 6 बेड से अब 25 बेड का सीएचसी बनाना है.

बता दें कि वर्ष 2008 में पीएचसी शेखोपुरसराय अपने भवन का निर्माण हुआ था. 6 बेड वाले इस पीएचसी में शेखोंपुरसराय प्रखंड के नगर पंचायत, पांच पंचायत के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं के साथ सीमावर्ती नालंदा और नवादा जिला के मरीज भी इलाज कराने पहुंचते है. ऐसे में जर्जर भवन हादसों को आमंत्रण दे रहा है जरुरत है. जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर पीएचसी को दूसरे भवन में शिफ्ट कर जल्द से जल्द नए पीएचसी निर्माण की दिशा में सार्थक पहल करे, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके.

रिपोर्ट- रोहित कुमार