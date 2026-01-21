Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3081301
Zee Bihar JharkhandBH Sheikhpura

Sheikhpura News: शेखपुरा का PHC तो खुद बीमार है! जर्जर भवन, धूल फांक रहे उपकरण, कैसे होगा मरीजों का इलाज?

Sheikhpura News: शेखपुरा जिले के शेखोंपुरसराय में स्थित पीएचसी की हालत काफी खराब है. पूरा भवन जर्जर हो चुका है और लाखों के रुपये के आधुनिक उपकरण धूल फांक रहे हैं. पीएचसी प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि 2023 में टेंडर निकाला गया था, लेकिन ठेकेदार की ओर दिलचस्पी नहीं ली गई. जल्द ही फिर से टेंडर निकाला जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:27 AM IST

Trending Photos

शेखपुरा का बीमार PHC!
शेखपुरा का बीमार PHC!

Sheikhpura Health System Ground Report: बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल करोड़ों रुपये का बजट आवंटित करते हैं. सीएम नीतीश तो प्रदेश में लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा है. इसका ताजा उदाहरण शेखपुरा जिले का एक पीएचसी है. यहां का पीएचसी खुद बीमार है. भवन जहां जर्जर होने के साथ भवन की कमी के कारण कई उपकरण धूल फांक रहे है. इलाज कराने पहुंच रहे मरीज के साथ चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य लोग कैसे भय के साए में भवन में रहने की मजबूर हैं. 

स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन की यह तस्वीर शेखपुरा जिले के शेखोंपुर सराय पीएचसी की है. 6 बेड क्षमता वाले इस पीएचसी का फर्श जमीन में धंस रहा है. जिससे लोगो को यहां चलना मुश्किल हो गया है. साथ ही छत भी टूटकर लगातार गिरते रहने के कारण चिकित्सक और इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज और परिजनों में दहशत का माहौल है. अस्पताल में प्रसव कराने पहुंचाने वाली आशा वर्कर ज्ञानति कुमारी ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हैं साथ लगातार छत गिरते रहता है जिससे भय का माहौल है. आशा ने कहा कि बरसात के दिनों में पूरे परिसर से पानी टपकते रहता है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि पीएचसी पूरी तरह बदहाल है. यहां के सभी कमरे के छत जर्जर है और टूटकर लगातार गिरते रहता है.जिसके कारण लोगो में दहशत है. वहीं पीएचसी शेखोपुरसराय के प्रबंधक जितेंद्र कुमार ने कहा कि भवन जर्जर होने से काफी परेशानी है.जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई उपकरण उपलब्ध कराया गया है लेकिन जगह की कमी के कारण एक्सरे, ईसीजी सहित कई उपकरण धूल फांकने की बात कही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में शेखोंपुरसराय पीएचसी प्रभारी विपिन कुमार ने कहा कि वर्ष 2023 में ही टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम लेने में दिलचस्पी नहीं लिया. जिसके कारण रीटेंडर की जानकारी मिली है, जबकि भवन जर्जर होने की सूचना जिला की दी जा चुकी है. जिला द्वारा पुराने प्रखंड कार्यालय में पीएचसी शिफ्ट का निर्देश दिया, लेकिन वहां भी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परेशानी है. उन्होंने कहा कि 6 बेड से अब 25 बेड का सीएचसी बनाना है.

बता दें कि वर्ष 2008 में पीएचसी शेखोपुरसराय अपने भवन का निर्माण हुआ था. 6 बेड वाले इस पीएचसी में शेखोंपुरसराय प्रखंड के नगर पंचायत, पांच पंचायत के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं के साथ सीमावर्ती नालंदा और नवादा जिला के मरीज भी इलाज कराने पहुंचते है. ऐसे में जर्जर भवन हादसों को आमंत्रण दे रहा है जरुरत है. जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर पीएचसी को दूसरे भवन में शिफ्ट कर जल्द से जल्द नए पीएचसी निर्माण की दिशा में सार्थक पहल करे, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके.

रिपोर्ट- रोहित कुमार

TAGS

Sheikhpura newsBihar Health Department

Trending news

Saraswati Puja 2026
23 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी, जानिए पूजा का महत्व और पूरी सामग्री लिस्ट
Sheikhpura news
शेखपुरा का बीमार PHC! जर्जर भवन, धूल फांक रहे उपकरण, कैसे होगा मरीजों का इलाज?
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: CM नीतीश की 'समृद्धि यात्रा' आज पहुंचेंगी सारण, RJD में बड़े बदलाव की आहट, NEET छात्रा मौत मामला भी गरम
Samastipur News
सात फेरों से आखिरी सांस तक का सफरः समस्तीपुर में बुजुर्ग दंपति की एक साथ उठी अर्थी
Amrit Bharat Express
30 जनवरी से होगी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू: बिहार के हाजीपुर, छपरा और सिवान में ठहराव
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल, अब AIIMS से लिया जा रहा सेकेंड ओपिनियन
Bihar Weather
हाड़तोड़ ठंड ने बिहार को कहा 'गुडबॉय'! क्या अब बारिश बढ़ाएगी आफत? देखें आज का मौसम
Bihar News
बिहार से चलेगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, ₹20,000 से भी कम में देखें पवित्र शिव धाम
Samastipur News
समस्तीपुर में चल रहा था नकली नोट छापने का काला धंधा, आरोपी का BJP से कनेक्शन!
patna news
बम धमाकों और फायरिंग से दहला पटना! जैकसन और सीवी रमन हॉस्टल के छात्र भिड़े