Sheikhpura News: शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन देसी कट्टों के साथ एक कुख्यात अपराधी को धरा

Sheikhpura Police: शेखपुरा पुलिस ने तीन देसी कट्टों के साथ एक कुख्यात अपराधी को दबोचा है. एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि ये देसी कट्टे कहां से लाए गए और हथियार रखने का का क्या उद्देश्य था, इसकी जानकारी ली जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:14 AM IST

शेखपुरा पुलिस
Sheikhpura Crime News: शेखपुरा पुलिस ने बड़ी करवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी कर तीन कट्टा को बरामद किया, जबकि मौके से पुलिस ने एक अपराधी को दबोच भी लिया. पुलिस की इस करवाई में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टेक्निकल टीम और सिरारी थाना अध्यक्ष आयुष कुमार की अगुवाई में सिरारी थाना के सुल्तानपुर गांव में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान देवेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया. 

तलाशी में पुलिस ने तीन देसी कट्टे बरामद किए. एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि देसी कट्टे कहां से लाये गए और हथियार रखने का का क्या उद्देश्य था? जिसकी जानकारी ली जा रही है. हालांकि, पुलिस गिरफ्तार अपराधी से कड़ी पूछताछ कर रही है कि हथियार कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होने वाला था. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है.

ये भी पढ़ें- Patna News: पटना पुलिस ने 30 साल से सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को किया गिरफ्तार

इससे पहले राजधानी पटना की पुलिस ने 30 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को गिरफ्तार किया था. गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी. पुलिस ने अपराधी श्रीकृष्ण कॉलोनी पश्चिमी नयाचक स्थित किराए के मकान से दबोचा गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से हथियार और बड़ी मात्रा में पुराने नोट बरामद किए थे. पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि पंकज सहनी पिछले तीन दशकों से अपराध की दुनिया में शामिल था.

रिपोर्ट- रोहित कुमार

रिपोर्ट- रोहित कुमार

