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20 दिन, 22 लाख का फटका! शेखपुरा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला परिवहन विभाग का हंटर

Sheikhpura News: शेखपुरा समाहरणालय में डीएम शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला राज्यमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गया. इस बैठक में डीएम ने एनएच पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त की करवाई की जाएगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:22 PM IST
20 दिन, 22 लाख का फटका! शेखपुरा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला परिवहन विभाग का हंटर
Image Credit: (Photo-AI) यातायात उल्लंघन पर परिवहन विभाग अलर्टSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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