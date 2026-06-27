/20 दिन, 22 लाख का फटका! शेखपुरा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला परिवहन विभाग का हंटर

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शेखपुरा जिला समाहरणालय में डीएम शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की 27 जून, 2026 दिन शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए. बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी शेखर आनंद ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर अवैध कब्जे को लेकर कड़ा रुख अपनाया.
बैठक में डीएम ने कहा कि एनएच पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सड़कों पर अवैध कब्जे की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और हादसों का खतरा भी बना रहता है.
20 दिनों में 22 लाख रुपए का जुर्माना
जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) बेबी कुमारी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 33 (NH-33) और NH-333A की कुल लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है. इन मार्गों पर यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. डीटीओ ने बताया कि महज पिछले 20 दिनों के भीतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 300 वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया और 22 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है.
उन्होंने कहा कि बैठक में सड़कों पर ट्रकों के पार्किंग के लेन बनाए जाने को लेकर स्थल चयन कर विभाग को सूचना दिए जाने की बात कही. इसके लिए जल्द ही जमीन का चयन कर संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि पार्किंग लेन का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके.
रिपोर्ट: रोहित कुमार