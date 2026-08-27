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शेखपुरा में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन

Sheikhpura News: शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड स्थित कुशेढ़ी के बाबा पंचवदन मंदिर में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ. पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन मंत्री अशोक चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:28 PM IST
शेखपुरा में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन
Image Credit: शेखपुरा में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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