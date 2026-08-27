/शेखपुरा में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन

मंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. वहीं, नेपाल में आई बाढ़ के कारण बिहार में उत्पन्न जल संकट को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी के कारण कई इलाकों में परेशानी जरूर बढ़ी है. पानी की निकासी बिहार से होने के कारण इसका असर यहां देखने को मिलता है. हालांकि, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.