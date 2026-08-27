/शेखपुरा में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन

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Sheikhpura News: शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के कुशेढ़ी स्थित बाबा पंचवदन मंदिर में दो दिवसीय श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया गया. पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, शेखपुरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा विधायक डॉ. कुमार पुष्पंजय, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु सहित मंदिर समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
महोत्सव के उद्घाटन के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि बाबा पंचवदन मंदिर आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से यहां श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ताकि इस धार्मिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक पहचान मिल सके.
मंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. वहीं, नेपाल में आई बाढ़ के कारण बिहार में उत्पन्न जल संकट को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी के कारण कई इलाकों में परेशानी जरूर बढ़ी है. पानी की निकासी बिहार से होने के कारण इसका असर यहां देखने को मिलता है. हालांकि, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी. श्रावणी महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
रिपोर्ट: रोहित कुमार