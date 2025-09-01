Sheikhpura Vidhan Sabha Seat: शेखपुरा विधानसभा में प्याज किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, रोजगार और शिक्षा हैं अहम् मुद्दे

Sheikhpura Vidhan Sabha: शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा प्याज किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है. यहां के किसान लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं ताकि उनकी उपज सुरक्षित रह सके और उन्हें बेहतर दाम मिल सके. इसके अलावा, शेखपुरा को महानगरों से जोड़ने वाली ट्रेन का ठहराव भी लोगों की प्राथमिकता है. वहीं, टाल क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करने और इसके विकास की मांग बार-बार की जाती रही है.

शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत सबसे गंभीर समस्या है. शहर के अंदर जाम की स्थिति भी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है. रोजगार के अवसर कम हैं और उच्च शिक्षा की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं, जिसकी वजह से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है. ये मुद्दे हर चुनाव में गूंजते हैं लेकिन समाधान अभी अधूरा है.

2020 के विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार विजय कुमार ने जदयू के रणधीर कुमार सोनी को हराकर जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2010 से लेकर 2020 तक यह सीट जदयू के कब्जे में रही थी. फिलहाल यह सीट राजद के पास है. आने वाले चुनाव में फिर से यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

शेखपुरा में राजनीति का समीकरण दिलचस्प है. यहां प्रमुख रूप से जदयू, राजद, वीआईपी, लोजपा (रा) और भाजपा चुनावी मैदान में दावेदारी करती हैं. जातीय समीकरण की बात करें तो कोयरी-कुर्मी, यादव, मुस्लिम और पासवान समुदाय यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

शेखपुरा विधानसभा में कुल 2,68,760 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,40,588, महिला मतदाता 1,28,170 और थर्ड जेंडर मतदाता 2 हैं. मतदान के लिए कुल 285 केंद्र बनाए गए हैं. शेखपुरा की पहचान जिला के सृजनहार राजो सिंह के नाम से भी जुड़ी हुई है. जनता की प्रमुख मांगों में ट्रेन का ठहराव, पेयजल सुविधा और टाल क्षेत्र का विकास शामिल है.

