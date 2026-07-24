/शेखपुरा में 15 दिनों से बूंद-बूंद को तरसे मणिपुर गांव के लोग, 3 किमी पैदल चलकर नवादा से पानी लाने को मजबूर महिलाएं

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शेखपुरा जिला में पानी की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण समाहरणालय पहुंच घेराव किया. पिछले 15 दिनों से नल जल से लोगों को पानी नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों के सब्र टूट गया और ग्रामीण समाहरणालय पहुंचे. शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के मणिपुर गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने नल जल से पानी नहीं मिलने और परेशानी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंप जल्द करवाई की गुहार लगाया है.
ग्रामीणों ने कहा कि नल जल का का टंकी टूटकर गिर गया है. जबकि, बोरिंग में पानी नहीं होने की बात कहकर पीएचईडी विभाग कोई करवाई नहीं कर रहा है. ग्रामीण अनिल कुमार चौरसिया ने बताया कि नल जल गाड़ने में घोर अनिमियता बताया गया. उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि नीचे चार इंच, जबकि ऊपर छह इंच केसिंग पाइप दिया गया.
ग्रामीणों ने कहा कि अब जब पानी का स्तर नीचे गया तब मोटर नीचे करने मिस्त्री पहुंचा, तो ठेकेदार की करतूत सामने आया. जबकि, इसको लेकर नल जल का बोरिंग गाड़ने के समय ठीकेदार की मनमानी और अनियमित्ता को लेकर शिकायत किया गया था. मगर, कोई करवाई नहीं किया गया, जिसको लेकर अब ग्रामीण को परेशानी बढ़ गया है.
ग्रामीण नवादा जिले के बेलर से पानी लाने को मजबूर है. वहीं, महिलाओं ने कहा कि पानी के लिए करीब तीन किलोमीटर से ज्यादा नवादा जिला का गांव से पानी लाने की मजबूरी है और जिला प्रशासन से जल्द कर्रवाई कर निरारकण की बात कही है. डीएम शेखर आनंद ने कहा कि पानी की शिकायत को लेकर पीएचईडी विभाग को निर्देश दिया गया है. साथ ही जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
रिपोर्ट: रोहित कुमार