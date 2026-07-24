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शेखपुरा में 15 दिनों से बूंद-बूंद को तरसे मणिपुर गांव के लोग, 3 किमी पैदल चलकर नवादा से पानी लाने को मजबूर महिलाएं

Sheikhpura Water crisis: शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के मणिपुर गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने नल जल से पानी नहीं मिलने और परेशानी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंप जल्द करवाई की गुहार लगाया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:38 PM IST
शेखपुरा में 15 दिनों से बूंद-बूंद को तरसे मणिपुर गांव के लोग, 3 किमी पैदल चलकर नवादा से पानी लाने को मजबूर महिलाएं
Image Credit: (Z News) शेखपुरा समाहरणालय पर प्रदर्शन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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