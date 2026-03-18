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Sheikhpura News: हाईटेक हुई शेखपुरा ट्रैफिक पुलिस; बॉडी वार्न कैमरे और बैटन लाइट से नियमों का पालन अब सख्त

Sheikhpura News: शेखपुरा में अब बड़े शहरों की तर्ज पर यातायात पुलिस के जवान सफेद वर्दी में मुस्तैद दिख रहे हैं. बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए जवानों को बॉडी वार्न कैमरा और बैटन लाइट उपलब्ध कराई गई है. इससे पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:21 AM IST

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शेखपुरा ट्रैफिक पुलिस
शेखपुरा ट्रैफिक पुलिस

Sheikhpura News: शेखपुरा में यातायात थाना धीरे-धीरे अपने स्वरूप में दिखने लगा है. बड़े शहरों की तरह यातायात पुलिस जवान विभिन्न चौक चौराहे पर सफेद वर्दी पहनकर मुस्तैद है. उनके शरीर पर लगा बॉडी वार्न कैमरा, यातायात प्रबंधन के लिए हाथ में बैटन लाइट लिए यातायात नियम का पालन सख्ती से करा रहे हैं. 

मुस्तैदी से नियम का पालन
इस बारे में जानकारी देते हुए यातायात थानाध्यक्ष सदाशिव साहा ने बताया कि यातायात नियमों के पालन को लेकर राज्य मुख्यालय के निर्देश पर सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है. ताकि यातायात थाना के जवान मुस्तैदी से नियम का पालन करा सके. साथ ही, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जवानों पर लगने वाले आरोप से बचने के लिए बॉडी वार्न कैमरा उपलब्ध कराया गया है, जिससे जवान विभिन्न चौक चौराहा पर सभी तरह की गतिविधि को पारदर्शी तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं.

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आने वाले दिनों में होंगे और भी काम
उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी ने ट्रैफिक व्यवस्था में और क्या सुधार और नई व्यवस्था दी जाए, इसकी भी जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही शेखपुरा मे 10 चौक चौराहा पर जेबरा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइन के साथ चार स्थानों पर जल्द ही एमेनिटी सेंटर की स्थापना होग.  इससे महिला जवान सड़क सुरक्षा और नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाएं दे सकेंगी.

रिपोर्ट: रोहित कुमार, शेखपुरा

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