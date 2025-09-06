शेखपुरा के इस स्कूल में मिले 15 सांप, 2 पानी में भागे, प्रिंसिपल बोले- 'एक-दो दिन करेंगे निगरानी'
शेखपुरा के इस स्कूल में मिले 15 सांप, 2 पानी में भागे, प्रिंसिपल बोले- 'एक-दो दिन करेंगे निगरानी'

Sheikhpura Kusumbha Middle School: घाटकुसुम्भा प्रखंड में हरुहर नदी का जलस्तर घट रहा है. वहीं, कई दिनों से बंद स्कूल को जब खोला गया तो यहां पर सांपों से अपना बसेरा बना लिया था. स्कूल के कमरे से 15 से ज्यादा गेहुअन सांप की प्रजाति निकले.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 06, 2025, 08:39 AM IST

शेखपुरा जिले के मध्य विद्यालय कुसुम्भा में सांपों ने बनाया बसेरा
Sheikhpura District: शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड में गंगा की सहायक हरूहर नदी का पानी तेजी से घटने लगा है. जिससे स्तिथि सामान्य होती नजर आ रही है. जबकि, पिछले एक महीने से ज्यादा समय तक प्रखंड मुख्यालय स्थित बाढ़ के पानी से घिरा मध्य विद्यालय कुसुम्भा घाट इन दिनों सांपों का बसेरा बना हुआ है. 

दरअसल, एक साथ एक दर्जन से ज्यादा विषैला सांप की जानकारी उस समय लगी जब विद्यालय के शिक्षक छूटी के बाबजूद भी विद्यालय का हाल देखने पहुंचे. स्कूल के शिक्षक शुभांशु कुमार और सफाईकर्मी बरन महतो के साथ विद्यालय की साफ सफाई करने पहुंचे. तब दोनों की नजर सीढ़ी के निचे और क्लास रूम में बेंच पर घूम रहे एक दर्जन से अधिक जहरीले सांपों पर पड़ी. 

स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में जहरीले सांप देखकर दोनों के होश उड़ गए. आनन फानन में शिक्षक ने स्थानीय सपेरे को बुला लिया. मौके पर पहुंचे सपेरे ने करीब 15 जहरीले सांप जो गेहुआंन सांप की प्रजाति है, जिसे पकड़कर रेस्क्यू किया. 

विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविन्द कुमार ने बताया कि शुक्रवार को विद्यालय की साफ सफाई के बाद शनिवार को विभाग को स्कूल खोलने को लेकर आवेदन देना था, ताकि सोमवार से विद्यालय खुल सके. मगर, सफाई के दौरान विद्यालय में बड़ी संख्या में जहरीले सांप मौजूद थे. सपेरे ने 15 गेहूंअन सांप के बच्चे पकड़ लिए, जबकि दो बड़े गेहुअन सांप विद्यालय से निकलकर बाहर पानी में भाग गए. एक-दो दिन विद्यालय की निगरानी की जाएगी. अगर दोनों सांप वापस लौटकर विद्यालय नहीं आये तो सोमवार को विद्यालय पुनः खोलने को लेकर विभाग को आवेदन सौंप दिया जायेगा.

बता दें कि घाटकुसुम्भा में हरोहर नदी में आई बाढ़ के कारण दर्जन भर विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस गया. जिससे विभाग के निर्देश पर विद्यालय में ताले लग गए. वहीं, विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घटने पर शिक्षक सफाई कर्मी के साथ विद्यालय पहुंचे थे. जहां बड़ी संख्या में जहरीले सांप देख कर शिक्षक भयभीत है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

रिपोर्ट: रोहित कुमार

