शेखपुरा में दारोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, मुख्य साजिशकर्ता 'सोनम मैडम' सहित तीन गिरफ्तार

बुधवार को शेखपुरा में आयोजित दारोगा भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़े सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. डीएम उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संगठित गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. यह घटना बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़े करती है और संगठित अपराधों के बढ़ते चलन को दर्शाती है.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नालंदा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े की मुख्य साजिशकर्ता सोनम कुमारी उर्फ सोनम मैडम है, जो नालंदा जिले के बिहारशरीफ अंतर्गत खंदकपर की रहने वाली है. शेखपुरा के एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने इस सॉल्वर गैंग से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने सोनम के साथ नालंदा के कुंदन कुमार और राजीव कुमार को भी दबोचा है. कुंदन को परीक्षा केंद्र से फर्जी अभ्यर्थी के रूप में पकड़ा गया था, जबकि सोनम और राजीव को परीक्षा केंद्र से लगभग एक किलोमीटर दूर शेखपुरा बाइपास के पास एक कार से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे संभवतः फरार होने की फिराक में थे.

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में इस गिरोह के काम करने के तरीके और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं. एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि सोनम मैडम ने वास्तविक अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर बैठाने के लिए आठ लाख रुपये का सौदा तय किया था. इस बड़ी रकम के एवज में गिरफ्तार कुंदन कुमार को फर्जी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने के लिए मात्र 30 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी. यह खुलासा ऐसे गिरोहों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण और परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने के उनके मंसूबों को उजागर करता है.

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके संरक्षकों और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके. साथ ही, वास्तविक अभ्यर्थी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.