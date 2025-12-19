Bihar News: स्वनिधि योजना का लाभ ले स्ट्रीट वेंडर्स ने स्थापित किया अपना रोजगार, पढ़िए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी

PM SVANidhi Yojana: पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले फुटपाथ और स्ट्रीट वेंडर्स अपने रोजगार को बढ़ा रहे है. साथ ही महाजनों के कर्ज से मुक्त हो सम्मान के साथ अपनी जीविका चला आत्मनिर्भर हो रहे हैं. ये हम नहीं बल्कि इ योजना का लाभ उठाने वाले खुद कह रहे हैं. रोजगार के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर राशि लेने वाले फुटपाथ की दुकानदार ब्याज के ही कर्ज में डूबते चले जाते थे और उनसे पार पाना मानो मुश्किल हो जाता था. ऐसे में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम स्वनिधि योजना ने उनके जीवन को बदल रहा है.

खुद का किराना का दुकान खोला

शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के स्टेशन रोड के काशीपुरम मुहल्ले में किराना दुकान चलाने वाले अनीता देगी बताते हैं कि पहले उनके पास पूंजी नहीं थी, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था. रोजगार करने का मन तो था लेकिन पूंजी नहीं. जिसके बाद स्वनिधि योजना की जानकारी मिली और नगर परिषद में आवेदन देकर योजना का लाभ लिया और अपनी खुद का किराना का दुकान चलाकर घर परिवार में सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे है और आगे भी योजना से अधिक राशि की चाहते है. ताकि रोज़गार को और बढ़ा सके. अनीता ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.

सम्मान से जी रहे हैं अपनी जिंदगी

काशीपुर मोहल्ले में ही खुद के रोजगार के लिए पति पत्नी अनिल यादव और शोभा कुमारी ने पीएम स्वनिधि योजना से दस-दस हजार रुपया का लाभ लिया और खुद भी अधिक पैसे लगाकर किराना दुकान शुरू किया. आज इसी किराना दुकान से होने वाले मुनाफा से सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं. साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाकर, ट्यूशन और जरूरी कार्य कर रहे हैं. शोभा कुमारी ने बताया कि पहला किस्त चुका दिया है और अब दूसरी किस्त लेकर अपने दुकान को और बढ़ाना चाहते हैं. शोभा ने केंद्र की मोदी सरकार को गरीबों के लिए इस तरह के योजना के लिए धन्यवाद दिया.

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्र सरकार की अच्छी योजना

वही, शेखपुरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्र सरकार की अच्छी योजना है. बिना किसी गारंटी के वेंडर्स को रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराया जाता है. पहले 10 हजार पहली किस्त की राशि दी जाती थी लेकिन अब पीएम स्वनिधि योजना फेज 02 के तहत पहले किस्त में पंद्रह हजार, दूसरे किस्त में पच्चीस हजार और तीसरे किस्त में 50 हजार रुपया तक लाभ दिया जाता है.जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को काफी लाभ मिल रहा है.लोग आत्मनिर्भर हो स्वाभिमान के साथ खुद के रोजगार कर रहे है.

गौरतलब है कि शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अभी तक 1094 स्ट्रीट वेंडर को योजना का लाभ दिया गया. सात प्रतिशत मामूली सालाना ब्याज पर केंद्र सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी और बैंक के लम्बी प्रक्रिया से बचाने और स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों के चक्कर लगाने से बचें.इसके लिए नियम को सरल बनाया गया ताकि कम पूंजी वाले स्ट्रीट वेंडर्स आसानी से योजना का लाभ ले अपनी जीविका स्वाभिमान से जी सके.

रिपोर्ट: रोहित कुमार