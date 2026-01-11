Sheohar News: पेंशन कागज पर मृत पर 'मतदाता सूची' में नाम, दफ्तरों के चक्कर लगा रही 93 साल की बबुनी देवी

Sheohar​ News: नाम बुबनी देवी, उम्र 93 साल, कागजों पर मृत लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज. शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत बखार चंडीहा पंचायत के वार्ड संख्या 11 की वृद्धा बबुनी देवी को सरकारी दस्तावेजों में 3 साल पहले मृत घोषित किया जा चुका है लेकिन वो जिंदा हैं. उन्हें सरकारी कागजों की गलती ने मृत घोषित कर दिया है. इस लापरवाही के कारण उनकी वृद्धा पेंशन 2022 से बंद है और वो अपने हक के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं. सामान्य परिवार से आने वाली बबुनी देवी का जन्म 1 जनवरी 1933 बताया जा रहा है और वे लाभार्थी संख्या 000003476236 के तहत वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रही थीं.

कागजों में मृत, मतदाता सूची में नाम दर्ज

2022 में जब उनके पोते सोमेश्वर कुमार बैंक पहुंचे और खाते की जानकारी ली, तो पता चला कि मृत दर्ज होने के कारण पेंशन बंद कर दिया गया है. यह सुनकर परिवार के सदस्य हैरान रह गए. मामले को लेकर पंचायत सचिव से लेकर प्रखंड कार्यालय तक आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन हर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. जांच में सामने आया कि पंचायत सचिव की कथित जांच रिपोर्ट में बबुनी देवी को मृत दिखाया गया, जिसके बाद उनकी पेंशन बंद कर दी गई. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बबुनी देवी का नाम आज भी मतदाता सूची में दर्ज है. 93 साल की बुबनी देवी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं.

डीएम ने लिया संज्ञा, दिया जांच का आदेश

मामला सामने आने के बाद शिवहर की जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने संज्ञान लिया. डीएम ने संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगा है और जांच के आदेश जारी किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि बबुनी देवी का दावा सही होता है तो तत्काल सरकारी अभिलेखों में सुधार किया जाएगा. उनकी वृद्धा पेंशन चालू कराई जाएगी और पिछले तीन वर्षों की रुकी हुई पेंशन राशि भी बबुनी देवी को दी जाएगी. इतना ही नहीं, डीएम ने इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी बात की है.

