पैर में कार्टन और स्लाइन पाइप! शिवहर सदर अस्पताल में दिखा इलाज का अजीबोगरीब तरीका

Bihar News: बिहार के शिवहर जिले की सदर अस्पताल में कुव्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना में हुए घायल पुलिस पदाधिकारी का इलाज जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है. तस्वीर देखने के बाद आपको हैरानी होगी आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी की इजाद की गई है, जिसके माध्यम से इलाज किया जा रहा है. दरअसल यह मामला एनएच-227 पर फतेहपुर के पास हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दरोगा श्यामलाल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. दरोगा के टूटे पैर को स्थिर करने के लिए अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के बजाय कार्टन और स्लाइंस चढ़ाने वाले पाइप का सहारा लिया गया और पैर को बांधा गया.

दरअसल, एनएच-227 पर फतेहपुर पुराने थाना भवन के समीप एक कार और बाइक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई थी. इस सड़क हादसे में दरोगा श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए शिवहर सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनके टूटे हुए पैर को स्थिर करने के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल उपकरणों के बजाय कार्टन (गत्ते) और स्लाइन चढ़ाने वाले पाइप का इस्तेमाल किया.

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इलाज के इस अजीबोगरीब तरीके ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच चर्चा छेड़ दी है. लोगों का आरोप है कि जिले के मुख्य अस्पताल में प्लास्टर या बुनियादी उपकरणों की ऐसी किल्लत है कि घायल पुलिस अधिकारी तक का इलाज इस तरह से करना पड़ रहा है. इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया हैं.

मामले के तूल पकड़ने के बाद सिविल सर्जन डॉ. दीपक कुमार ने इस पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने बताया कि घायल दरोगा का पैर कई हिस्सों में टूट चुका था, जिसे बिना ऑपरेशन के सीधे प्लास्टर करना संभव नहीं था। सिविल सर्जन के अनुसार, मरीज को तत्काल दर्द से राहत देने और पैर को हिलने से बचाने के लिए एक वैकल्पिक प्राथमिक उपचार किया गया.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण