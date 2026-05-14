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Sheohar News: CM सम्राट की चेतावनी के बाद भी नहीं सुधर रहे अधिकारी! जिला कृषि कार्यालय कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

बिहार के कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकारी तंत्र को दीमक की तरह खोखला करने में जुटे हैं. ये लोग सीएम सम्राट चौधरी की चेतावनी के बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं. ऐसे ही दो अधिकारियों को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 14, 2026, 06:29 AM IST

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जिला कृषि कार्यालय कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार
जिला कृषि कार्यालय कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

Sheohar News: शिवहर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कृषि कार्यालय में पदस्थापित प्रधान सहायक बिजेन्द्र कुमार को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है यह कार्रवाई जिला कृषि कार्यालय कक्ष से की गई है. जानकारी के अनुसार पिपराही थाना क्षेत्र के माधोपुर सिंगाही गांव निवासी मनिषा देवी ने आरोप लगाया था कि खाद एवं बीज दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में प्रधान सहायक बिजेन्द्र कुमार द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी जिसकी शिकायत निगरानी विभाग को दी गई.

शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक शिव कुमार साह के नेतृत्व में विशेष धावा दल का गठन किया गया और निगरानी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया. इस कार्रवाई के बाद जिला कृषि कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

ये भी पढ़ें- खिड़की तोड़कर भागे बच्चे, जिला जज ने पूछा-'सुरक्षाकर्मी सोते रहे और आपको भनक तक नहीं

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इसी तरह से राजधानी पटना के जानीपुर थाना में अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को एक लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया है. निगरानी ब्यूरो के अनुसार, रूपसपुर निवासी कौशल किशोर ने शिकायत की थी कि जानीपुर थाना क्षेत्र में उनकी जमीन की मापी होने के बावजूद बाउंड्री कराने में असामाजिक तत्व बाधा डाल रहे थे. जब उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी तो आरोपी पुलिस अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी. आरोपी अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह को एक लाख रुपये लेते गिरफ्तार कर लिया गया है.

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