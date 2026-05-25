शिवहर में दबंगई: फसल नुकसान की शिकायत करने गई महिला पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, मौत के बाद ग्रामीणों का भारी हंगामा

Sheohar News: शिवहर में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. होरिल कुमार ने गुस्से में आकर पीड़ित महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है.
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Sheohar News: शिवहर जिले के हिरम्मा थाना क्षेत्र में स्थित माधोपुर छाता गांव में मवेशी चराने को लेकर हुआ विवाद एक खूनी झड़प में बदल गया. स्थानीय दबंगों ने 40 वर्षीय रामकली देवी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला. इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. परिवार वालों का आरोप है कि उसी गांव के रहने वाले होरिल कुमार ने गुस्से में आकर पीड़ित महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया.
मृत महिला के बेटे ने बताया कि शनिवार (23 मई, 2026) शाम को आरोपी के मवेशियों ने उनके खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया था. जब रामकली देवी इस बारे में शिकायत करने आरोपी के घर गईं, तो दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई. इसी झगड़े के दौरान आरोपी होरिल ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचा और रामकली देवी को कुचल दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल रामकली देवी को शिवहर के सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
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घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे. स्थिति तनावपूर्ण होने की आशंका को देखते हुए, पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. उत्तेजित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया है. पुलिस फरार आरोपी, होरिल कुमार को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. DSP अनुशील कुमार ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे इस मामले का समाधान हो जाएगा.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण