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शिवहर में ऑनर किलिंग से सनसनी: प्रेमी को झांसा देकर घर बुलाया, फिर रॉड और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला

शिवहर में ऑनर किलिंग की घटना से सनसनी फैल गई है. युवती के परिवार वालों ने उसके प्रेमी को बहाने से अपने घर बुलाया और फिर रॉड, ईंट और पत्थरों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:15 PM IST
शिवहर में ऑनर किलिंग से सनसनी: प्रेमी को झांसा देकर घर बुलाया, फिर रॉड और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला
Image Credit: शिवहर में ऑनर किलिंग से सनसनी (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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