/शिवहर में ऑनर किलिंग से सनसनी: प्रेमी को झांसा देकर घर बुलाया, फिर रॉड और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला

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शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के आम्बा कला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग का दहला देने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, ललन कुमार नामक युवक का उसी गांव की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात से युवती के परिजन बेहद नाराज थे और इसी रंजिश के तहत उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची.
लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला
यह पूरी घटना 16 सितंबर की है. लड़की के घरवालों ने बहाने से ललन कुमार को अपने घर बुलाया. इसके बाद धारदार हथियारों, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से बेरहमी से उसपर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिला.
पुलिस ने किया रॉड और अन्य हथियार बरामद
घटना की जानकारी मिलते ही शिवहर पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में दो महिलाओं सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही, हत्या की इस वारदात में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड और अन्य हथियार भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
शिवहर की डीएसपी इशानी सिन्हा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे. साथ ही, घटना में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण