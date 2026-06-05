'कुछ गार्ड और कर्मचारी गेट बंद करके भाग गए थे...', मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में मारे गए मरीज के परिजनों का आरोप

Muzaffarpur Prasad Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी उदय कुमार की मौत हो गई. मृतक की बेटी आकांक्षा कुमारी का आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल के कुछ गार्ड और कर्मचारी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के बजाय गेट बंद कर वहां से भाग गए.
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Muzaffarpur Prasad Hospital Fire Update: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों की चीखें अब तक कानों में गूंज रही हैं. इस हादसे में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इस हादसे में शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी उदय कुमार की मौत हो गई. उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की बेटी आकांक्षा कुमारी का आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल के कुछ गार्ड और कर्मचारी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के बजाय गेट बंद कर वहां से भाग गए.
उन्होंने बताया कि उनके पिता पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे. बेहतर इलाज के लिए सोमवार (01 जून) को ही उन्हें प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. जहां उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया था.
उन्होंने कहा कि गुरुवार (5 जून) की सुबह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक से भीषण आग लग गई. जिससे आईसीयू में भर्ती उदय कुमार धुएं की चपेट में आ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. मृतक की बेटी आकांक्षा कुमारी ने अस्पताल प्रबंधन पर भारी लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
आकांक्षा से पहले भी कुछ मरीजों के परिजन इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं. उनका कहना है कि जब अस्पताल में आग लगी, तो अस्पताल स्टाफ मौके से भाग गया था. एक मरीज के परिजन ने मीडिया को बताया कि हमने खुद अंदर जाकर मरीजों को बाहर निकाला, अस्पताल का कोई स्टाफ मदद करने नहीं आया.
एक महिला ने रोते हुए कहा कि मेरे ससुर भर्ती थे, जो एक्सीडेंट के बाद यहां भर्ती हुए थे. जब पहुंचे तो वे जल गए थे. उसने बताया कि घटना के वक्त मरीजों को बचाने के लिए उनके परिजन खुद धुएं के बीच संघर्ष कर रहे थे और अस्पताल का स्टाफ भाग गया था.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण