शिवहर में CNG के लिए मचा हाहाकार, कतार में खड़े टेंपो बता रहे चालकों की बेबसी

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में इन दिनों सीएनजी (CNG) की भारी कमी ने ऑटो चालकों की कमर तोड़ दी है. जिले में कहने को तो विकास की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे जिले में सीएनजी भरवाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है. शिवहर-पिपराही मुख्य मार्ग पर लचका पुल के पास स्थित इस इकलौते पंप पर गैस लेने के लिए सुबह से ही ऑटो की कतारें लग जाती हैं. आलम यह है कि चालकों को एक बार गैस भरवाने के लिए पूरा दिन धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.

पंप पर गैस की किल्लत की वजह से ऑटो चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. जो चालक पहले हर दिन 800 से 1000 रुपये तक कमा लेते थे, अब दिनभर लाइन में लगे रहने के कारण बमुश्किल 200 से 300 रुपये ही घर ले जा पा रहे हैं. अरविन्द सिंह और जितेंद्र शाह जैसे चालकों का कहना है कि उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अब लाइन में खड़े रहने की भेंट चढ़ जाता है, जिससे उनके परिवार का पेट पालना भी अब मुश्किल होता जा रहा है.

शिवहर के ज्यादातर ऑटो चालकों ने अपनी गाड़ियाँ बैंक से लोन (कर्ज) पर ली हैं. उन्हें हर महीने बैंक को 9 से 10 हजार रुपये की किश्त चुकानी पड़ती है. लेकिन कमाई कम होने की वजह से वे अब किश्त नहीं भर पा रहे हैं. चालकों को अब यह डर सता रहा है कि समय पर पैसा जमा न करने की वजह से बैंक उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर देगा और उनकी गाड़ियाँ खींच ली जाएंगी.

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सीएनजी के लिए लगने वाली यह लाइन लगभग एक किलोमीटर लंबी हो जाती है, जिससे मुख्य सड़क पर रोज भारी जाम लग रहा है. इस जाम की वजह से एम्बुलेंस में जा रहे मरीजों, दफ्तर जाने वाले लोगों और छोटे स्कूली बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोग समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. साथ ही, ऑटो की कमी के कारण यात्रियों को मजबूरन निजी गाड़ियों का महंगा किराया चुकाना पड़ रहा है.

चालक चंदन कुमार और अन्य लोगों का आरोप है कि इस इकलौते पंप पर अक्सर गैस का प्रेशर (दबाव) बहुत कम रहता है. कभी मशीन में खराबी आ जाती है तो कभी बिजली की वजह से सप्लाई घंटों बंद रहती है. चिलचिलाती धूप में घंटों अपनी बारी का इंतजार करने की वजह से कई चालक बीमार भी पड़ रहे हैं. पंप पर सुविधाओं की कमी ने चालकों की मानसिक और शारीरिक परेशानी को और बढ़ा दिया है.

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थके-हारे ऑटो चालकों ने अब जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उनकी मांग है कि शिवहर शहर के आसपास कम से कम 4 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएं ताकि गैस की सप्लाई आसान हो सके. साथ ही, मौजूदा लचका पुल वाले पंप पर मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और 24 घंटे गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और इन गरीब परिवारों की सुध लेता है.