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शिवहर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, चौकीदार की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल

शिवहर में पेट्रोलिंग के दौरान एक पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई. इस खौफनाक हादसे में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. सभी घायल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:13 PM IST
शिवहर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, चौकीदार की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल
Image Credit: शिवहर में चौकीदार की मौत पर रोते परिजान (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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