/शिवहर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, चौकीदार की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल

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शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में पिपराही थाना के चौकीदार रामजी राय की मौत हो गई, जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
बेलवा पंचायत के सिंगाही गांव के पास हुआ हादसा
यह घटना बेलवा पंचायत के सिंगाही गांव के समीप हुआ है. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज शिवहर स्थित सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
राहगीर को बचाते समय पेड़ से टकराई गश्ती गाड़ी
एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी क्षेत्र में गश्ती के लिए निकली थी. इसी दौरान सिंगाही गांव के पास अचानक एक व्यक्ति सामने आ गया. उसे बचाने के प्रयास में पुलिस वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया.
वाहन में सवार तीन पुलिसकर्मी भी घायल
उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार चौकीदार रामजी राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वाहन में सवार तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.
बोलेरो की जोरदार टक्कर में छह कांवरिया घायल
दूसरी तरफ सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर मासूमगंज तरवन्ना पोखर के समीप दो बोलेरो की जोरदार टक्कर में छह कांवरिया घायल हो गए. हादसे में दोनों बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. घायलों में पश्चिम बंगाल के चार और मुजफ्फरपुर के दो कांवरिया शामिल है. जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के कांवरिया बोलेरो से देवघर की ओर जा रहे थे.
इसी दौरान मासूमगंज तरवन्ना पोखर के समीप उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पश्चिम बंगाल की बोलेरो से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण