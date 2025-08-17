Bihar Politics: बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, रघुनाथ झा के पोते ने थामा राजद का दामन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2884558
Zee Bihar JharkhandBH Sheohar

Bihar Politics: बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, रघुनाथ झा के पोते ने थामा राजद का दामन

Bihar Politics News: शिवहर जिला का जनक कहे जाने वाले दिवंगत रघुनाथ झा के पौत्र राकेश कुमार झा बीजेपी को छोड़ कर आरजेडी का दामन थाम लिया है. आरजेडी में आने के बाद शिवहर में इनका इनका भव्य स्वागत किया गया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 17, 2025, 09:08 AM IST

Trending Photos

राकेश कुमार झा, नेता, राजद
राकेश कुमार झा, नेता, राजद

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने शिवहर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिवंगत रघुनाथ झा (Raghunath Jha), जिन्हें शिवहर जिले का जनक माना जाता है, उनके पौत्र राकेश कुमार झा अब RJD में शामिल हो गए हैं. पहले राकेश कुमार झा 8 साल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे.

स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा
ऐसा माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) एक बार फिर से स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बनने वाला है. वर्तमान में शिवहर विधायक चेतन आनंद (Sheohar MLA Chetan Anand) आरजेडी छोड़ चुके हैं. 

चेतन आनंद के फेयरवेल का समय आ गया- राकेश झा
पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता राकेश कुमार झा (Rakesh Kumar Jha) ने कहा कि चेतन आनंद के फेयरवेल का समय आ गया है. शिवहर विधानसभा (Sheohar Assembly Constituency) में अब स्थानीय लोग ही प्रतिनिधित्व करेंगे.

​यह भी पढ़ें: '50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी-रोजगार दिया', CM नीतीश ने बताया अब आगे क्या करेंगे

आरजेडी के कद्दावर नेता थे रघुनाथ झा 
बता दें कि दिवंगत रघुनाथ झा आरजेडी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इनके दूसरे पौत्र राकेश कुमार झा 8 वर्षों से बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे थे. मगर, अब आरजेडी में शामिल होने के बाद से शिवहर की सियासत में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

यह भी पढ़ें: बिहार में उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए और जमीन फ्री में लीजिए!CM नीतीश का स्पेशल पैकेज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Raghunath JhaRakesh Kumar JhaBJPRJDBihar News

Trending news

Bokaro News
बोकारो में तेल टैंकर ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी
Raghunath Jha
Bihar Politics: बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, रघुनाथ झा के पोते ने थामा राजद का दामन
surendra yadav rjd
RJD सांसद अपने बयान पर कायम, बोले- देश को दो लोग खरीद रहे और दो लोग बेच रहे हैं
Gopalganj Assembly Seat
गोपालगंज सीट पर रहा है BJP का दबदबा, क्या महागठबंधन इस बार रोक पाएगा ये सिलसिला?
Barauli Assembly Seat
बरौली सीट पर 2020 में खिला था कमल, क्या इस बार भी BJP का दबदबा रहेगा कायम?
Vaishali news
पुलिस पर फायरिंग... अपराधियों को पकड़ने गई टीम पर हमला, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष
patna news
चाकू से काट दिया मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
siwan news
सीवान में भंटापोखर के पास एनकाउंटर, घायल लक्की तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती
Ramdas Soren
स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा जनसैलाब
Sanjay Saraogi
'राहुल गांधी सीजनल टूरिस्ट', वोट अधिकार यात्रा पर मंत्री संजय सरावगी का हमला
;