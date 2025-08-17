Bihar Politics: बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, रघुनाथ झा के पोते ने थामा राजद का दामन

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने शिवहर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिवंगत रघुनाथ झा (Raghunath Jha), जिन्हें शिवहर जिले का जनक माना जाता है, उनके पौत्र राकेश कुमार झा अब RJD में शामिल हो गए हैं. पहले राकेश कुमार झा 8 साल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे.

स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा

ऐसा माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) एक बार फिर से स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बनने वाला है. वर्तमान में शिवहर विधायक चेतन आनंद (Sheohar MLA Chetan Anand) आरजेडी छोड़ चुके हैं.

चेतन आनंद के फेयरवेल का समय आ गया- राकेश झा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता राकेश कुमार झा (Rakesh Kumar Jha) ने कहा कि चेतन आनंद के फेयरवेल का समय आ गया है. शिवहर विधानसभा (Sheohar Assembly Constituency) में अब स्थानीय लोग ही प्रतिनिधित्व करेंगे.

आरजेडी के कद्दावर नेता थे रघुनाथ झा

बता दें कि दिवंगत रघुनाथ झा आरजेडी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इनके दूसरे पौत्र राकेश कुमार झा 8 वर्षों से बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे थे. मगर, अब आरजेडी में शामिल होने के बाद से शिवहर की सियासत में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

