Sheohar Assembly Seat: आरजेडी और जेडीयू में सीधा मुकाबला, लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश में जनसुराज

Sheohar Assembly Seat: बिहार विधानसभा 2025 चुनाव की घोषणा के बाद शिवहर विधानसभा सीट पर भी हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक दल से लेकर आम जनता तक, चुनावी मोड में आ गए लगते हैं. हर चौक चौराहों पर सिर्फ चुनावी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं. ऐसे में ज़ी मीडिया की टीम ने शिवहर विधानसभा क्षेत्र की जनता से 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की.

इस बार यहां का मुद्दा और समीकरण कुछ बदला-बदला सा है. राजद, जेडीयू और जनसुराज इन तीनों दलों की रस्साकसी क्षेत्र में देखने को मिल रही है. जातीय समीकरण में यहां सबसे ज्यादा वैश्य हैं. इसके बाद मुस्लिम. फिर राजपूत और उसके बाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है. इस गणित में अब सिर्फ और सिर्फ सभी दलों के प्रत्याशियों पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल किस जाति को अपना उम्मीदवार बनाएगी. उसके बाद ही शिवहर विधानसभा की तस्वीर साफ हो सकेगी.

एक नजर में शिवहर

पहले यह सीतामढ़ी जिले के एक अनुमंडल के रूप में जाना जाता था, लेकिन 6 अक्टूबर, 1994 को लालू प्रसाद यादव की सरकार ने सीतामढ़ी से अलग कर शिवहर अनुमंडल को जिला बना दिया. तब रघुनाथ झा लालू सरकार में मंत्री होते थे और उन्होंने शिवहर को जिला बनाने के लिए अथक प्रयास किया था. जिले में कुल पांच प्रखंड हैं: शिवहर, पिपराही, डुमरिकटसरी, पुरानहिया और तरियानी.

इस विधानसभा में लगातार आरजेडी का कब्जा होता आ रहा था. 2010 में जेडीयू के सरफुद्दीन ने दो बार कब्जा जमाया था. 2020 में आरजेडी के चेतन आनंद ने जेडीयू को मात देकर सीट हथिया ली थी. अब चेतन आनंद जेडीयू के पाले में हैं तो देखना होगा कि शिवहर किस पर अपना विश्वास जमाता है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

