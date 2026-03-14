शिवहर में रिश्तों का कत्ल: जमीनी विवाद में चाची ने की 2 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में छिपाया शव

Sheohar crime news: बिहार के शिवहर जिले के ताजपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने आपसी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते अपने ही दो साल के मासूम भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी महिला ने बच्चे के शव को बोरे में बंद कर घर के अंदर छिपा दिया ताकि किसी को इसकी भनक न लगे. जब बच्चे के अचानक लापता होने से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और खोजबीन शुरू हुई, तब इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और लोग हैरान हैं कि कोई अपने ही परिवार के मासूम बच्चे के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है.

मासूम के लापता होने से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान ताजपुर निवासी अरुण शाह के दो वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे से बच्चा अचानक लापता हो गया था. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद परिवार के लोग और ग्रामीण आसपास के इलाकों में उसकी तलाश करने लगे, लेकिन कई घंटों की खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला.

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तलाशी के दौरान बोरे में मिला शव

मामले की सूचना मिलने के बाद शिवहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर अरुण शाह के चचेरे भाई चंद किशोर शाह के घर में तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान पुलिस को घर के अंदर एक बोरे में बंद मासूम का शव बरामद हुआ. शव मिलने के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल बन गया.

जमीनी विवाद में हत्या की आशंका, महिला गिरफ्तार

ग्रामीणों का आरोप है कि चंद किशोर शाह की पत्नी पार्वती देवी ने ही जमीनी विवाद और आपसी रंजिश के कारण मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले में शिवहर के एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला ने बदले की भावना में हत्या करने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण