शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत के बाद NH-227 पर भारी बवाल

शिवहर (नगर परिषद): शिवहर-सीतामढ़ी एनएच-227 पर रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. रसीदपुर के पास एक अनियंत्रित एम्बुलेंस ने सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को बेरहमी से कुचल दिया. अस्पताल ले जाने के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद पुलिसिया जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया है- एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे की हालत में था.

1. सड़क किनारे खड़ी थी महिला, यमराज बनकर आई एम्बुलेंस

जानकारी के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के रसीदपुर निवासी वृद्ध महिला रविवार सुबह सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित एम्बुलेंस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

2. NH-227 पर गुस्सा: परिजनों ने काटा बवाल

मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शिवहर-सीतामढ़ी NH-227 को जाम कर दिया. घंटों सड़क पर प्रदर्शन और हंगामा हुआ. लोग दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और यातायात बहाल कराया.

3. 'जीवनदायिनी' का चालक निकला नशेड़ी

पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच और मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि ड्राइवर नशे में धुत्त था. यह सवाल खड़ा करता है कि क्या मरीजों की जान बचाने वाली गाड़ियां अब नशेड़ियों के हाथ में हैं?

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण