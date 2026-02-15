Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3110139
Zee Bihar JharkhandBH Sheohar

शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत के बाद NH-227 पर भारी बवाल

Sheohar News: शिवहर के रसीदपुर में अनियंत्रित एम्बुलेंस का कहर. नशे में धुत ड्राइवर ने ली महिला की जान. NH 227 पर परिजनों का हंगामा। पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत के बाद NH-227 पर भारी बवाल
शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला, मौत के बाद NH-227 पर भारी बवाल

शिवहर (नगर परिषद): शिवहर-सीतामढ़ी एनएच-227 पर रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. रसीदपुर के पास एक अनियंत्रित एम्बुलेंस ने सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को बेरहमी से कुचल दिया. अस्पताल ले जाने के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद पुलिसिया जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया है- एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे की हालत में था.

1. सड़क किनारे खड़ी थी महिला, यमराज बनकर आई एम्बुलेंस
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के रसीदपुर निवासी वृद्ध महिला रविवार सुबह सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित एम्बुलेंस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें: भागलपुर: आस्था और परंपरा की जंग, अंतिम संस्कार को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Add Zee News as a Preferred Source

2. NH-227 पर गुस्सा: परिजनों ने काटा बवाल
मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शिवहर-सीतामढ़ी NH-227 को जाम कर दिया. घंटों सड़क पर प्रदर्शन और हंगामा हुआ. लोग दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और यातायात बहाल कराया.

3. 'जीवनदायिनी' का चालक निकला नशेड़ी
पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच और मेडिकल टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि ड्राइवर नशे में धुत्त था. यह सवाल खड़ा करता है कि क्या मरीजों की जान बचाने वाली गाड़ियां अब नशेड़ियों के हाथ में हैं?

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

TAGS

Sheohar news

Trending news

Sheohar news
शिवहर में 'नशेड़ी' एम्बुलेंस ड्राइवर का कहर: सड़क किनारे खड़ी बुजुर्ग महिला को कुचला
bihar news today
Bihar Breaking News Live: पटना में छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी, छत पर घसीटने के निशान और शराब मिलने से सनसनी... देखें पल-पल की अपडेट
Godda news
नाबालिग के साथ दो युवकों को बिजली के खंभे से बांधा, वीडियो वायरल
Patna AIIMS Student Death
पटना एम्स छात्रा मौत कांड: सुसाइड या सोची-समझी हत्या? 7वें तल्ले की छत पर मिली शराब
Bettiah news
उदयपुर पक्षी विहार में 'अश्लील रील' बनाने वालों की खैर नहीं; SP का सख्त एक्शन
patna news
'कुमार कमर्शियल बिल्डिंग' में मालिक-रेंटर के बीच विवाद, IG-SDO तक पहुंचा मामला
Mahashivratri 2026
Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
Bettiah news
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
Nalanda News
राजगीर में आस्था पर जल संकट! मलमास मेले से पहले गंगा-यमुना और व्यास कुंड सूखे
direct cash transfer
'मास्टरकार्ड': ₹1000 से ₹5100 तक की वो योजनाएं, जिन्होंने बदल दी राज्यों की सत्ता!