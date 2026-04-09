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स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल! शिवहर में दरोगा के टूटे पैर पर चढ़ा दिया गत्ता, सलाइन पाइप से बांधकर किया इलाज

शिवहर सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के कारण एक घायल दरोगा का इलाज गत्ते और सलाइन पाइप के सहारे किया गया. सड़क हादसे में घायल दरोगा श्यामलाल के पैर की हड्डी टूटने पर डॉक्टरों ने उसे स्थिर करने के लिए इस 'जुगाड़' का सहारा लिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:08 PM IST

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शिवहर सदर अस्पताल में जुगाड़ से इलाज
शिवहर सदर अस्पताल में जुगाड़ से इलाज

बिहार के शिवहर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल में संसाधनों की इतनी कमी है कि अब मरीजों का इलाज 'जुगाड़ टेक्नोलॉजी' के भरोसे किया जा रहा है.

शिवहर सदर अस्पताल में इन दिनों इलाज का एक अनोखा तरीका देखने को मिला है, जिसने विभाग की पोल खोल दी है. मामला एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक पुलिस पदाधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में संसाधनों का ऐसा अभाव दिखा कि डॉक्टर और कर्मियों ने दरोगा के टूटे हुए पैर को सीधा रखने के लिए किसी मेडिकल उपकरण के बजाय गत्ते और सलाइन चढ़ाने वाले पाइप का इस्तेमाल किया. गत्ते और पाइप के सहारे पैर को बांधकर किए जा रहे इस इलाज को देखकर अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके परिजन हैरान रह गए.

यह पूरी घटना एनएच-227 पर फतेहपुर के पास हुई, जहां एक कार और बाइक की आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में दरोगा श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन वहां जो हुआ, उसने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए. लोगों का आरोप है कि बुनियादी सुविधाओं और जरूरी पट्टियों की कमी के कारण डॉक्टरों को इस तरह के जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है.

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इस मामले के तूल पकड़ने और तस्वीरें वायरल होने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन बचाव की मुद्रा में आ गया है. इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई देते हुए शिवहर के सिविल सर्जन डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि घायल दरोगा का पैर कई जगहों से फ्रैक्चर था. चूंकि पैर की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट चुकी थीं, इसलिए बिना ऑपरेशन के उस पर पक्का प्लास्टर करना संभव नहीं था. उन्होंने तर्क दिया कि मरीज को असहनीय दर्द से राहत देने और टूटे हुए पैर को स्थिर रखने के लिए तत्काल रूप से इस तरह की व्यवस्था की गई थी. हालांकि, इस सफाई के बावजूद आम जनता में अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश है.

इनपुट - त्रिपुरारी शरण

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